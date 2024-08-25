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Ученые: большинство людей могут петь с идеальной тональностью

Ученые выяснили, что многие недооценивают свои вокальные данные.

Источник: Freepik

Удивительное количество людей может петь с идеальной тональностью — об этом свидетельствует новое исследование, в рамках которого были проанализированы навыки 30 человек.

Команда ученых из Калифорнийского университета в Санта-Крус прослушала аудиозапись пения людей, которые пришли в караоке. Так, они выяснили, что у 44,7% записей не было никакой погрешности в высоте тона, в то время как оставшиеся 68,9% были точны в пределах одного полутона оригинальной мелодии.

Считается, что попасть в ноту способен только 1 человек из 10 000. Однако этот вывод был сделан без учета людей, которые поют хорошо знакомую им песню.

Стремясь проанализировать, как память и музыка взаимодействуют друг с другом, исследователи обратили внимание на навязчивые мелодии как на непроизвольную форму воспоминаний. Как правило, это тот тип воспоминаний, которые мы не можем целенаправленно вызвать и даже контролировать.

Участников исследования попросили делать запись на диктофон каждый раз, когда они поют песенку, которая у них «заела». И эти напевы нужно было фиксировать на протяжении двух недель. Важно то, что никто из группы испытуемых не был профессиональным музыкантом и не думал, что у них хорошо развит слух, но записи с диктофона показали другой результат.

Результаты исследования также дают подсказку о том, как музыкальные воспоминания могут отличаться от других. Кажется, что мозг оставляет навязчивую мелодию нетронутой в нашем сознании. К тому же, исследование доказывает, что человек поет значительно лучше, чем ему кажется, и обладает большими врожденными музыкальными способностями.