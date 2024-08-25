Ученые: большинство людей могут петь с идеальной тональностью

Участников исследования попросили делать запись на диктофон каждый раз, когда они поют песенку, которая у них «заела». И эти напевы нужно было фиксировать на протяжении двух недель. Важно то, что никто из группы испытуемых не был профессиональным музыкантом и не думал, что у них хорошо развит слух, но записи с диктофона показали другой результат.