Ученые: антидепрессанты помогают защититься от инфекций

Ученые провели серию экспериментов, чтобы объяснить эту ситуацию. Сначала они измерили число бактерий в каждой группе через восемь часов после заражения инфекцией. У животных, которые получили антидепрессанты, было меньше бактерий. Это указывает на более легкую форму заболевания. Таким образом, антидепрессанты действительно обладают антимикробным действием, которое и ограничивает рост бактерий.