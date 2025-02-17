Ученые: антидепрессанты помогают защититься от инфекций

К таким выводам пришли ученые из Института Солка (США). Они изучили организмы мышей с бактериальными инфекциями, разделив их на две группы. Первой давали антидепрессанты, а второй — нет. Результаты показали, что животные, получившие их, были защищены от сепсиса, повреждения органов инфекциями и смерти.
Ученые провели серию экспериментов, чтобы объяснить эту ситуацию. Сначала они измерили число бактерий в каждой группе через восемь часов после заражения инфекцией. У животных, которые получили антидепрессанты, было меньше бактерий. Это указывает на более легкую форму заболевания. Таким образом, антидепрессанты действительно обладают антимикробным действием, которое и ограничивает рост бактерий.
Затем эксперты изучили уровни различных воспалительных молекул в каждой группе. У животных, которым давали антидепрессанты, уровень противовоспалительного белка IL-10 был повышен. Он способствует снижению воспаления в организме. При сепсисе, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, могут накапливаться жиры в крови, что опасно для здоровья. Повышение IL-10 помогает предотвратить это накопление, в итоге сердце и другие органы работают нормально.
Потом исследователи решили выяснить, как влияние антидепрессантов на уровень серотонина связано с его защитными свойствами. Ученые снова изучили две группы мышей. Все особи получали средства от депрессии, но у одной группы был циркулирующий серотонин, а у другой — нет.
Выяснилось, что положительный эффект антидепрессантов не зависит от наличия серотонина в крови. Так, мыши с различным уровнем серотонина получали одинаковую защиту от инфекции.
У некоторых людей, кстати, сепсис может развиться из-за использования телефона во время еды. Ранее об этом предупредили эксперты.