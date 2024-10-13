Ученые: акулы обожают есть морских ежей, и это может быть полезно

Восточно-Австралийское течение усиливается в результате глобального потепления. Это приводит к быстрому размножению различных морских ежей, которые вытесняют разнообразные и ценные экосистемы. Один из немногих охотников на морских ежей — это восточный лангуст Sagmariasus verreauxi. Известно, что этот вид поедает ежей с короткими иглами (Heliocidaris erythrogramma). Однако существуют ежи с длинными иглами (Centrostephanus rodgersii), и, как выяснили ученые, лангусты ими не интересуются.