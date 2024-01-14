Ученый Адам Фогель: хриплый голос — не что-то искусственное, а нормальная манера речи
Ким Кардашьян, Кэти Перри, Зои Дешанель — этих женщин объединяет необычный скрипучий голос. Разбираемся, почему vocal fry (или штробас) стал трендовым.
Ким Кардашьян, Кэти Перри, Зои Дешанель — этих женщин объединяет необычный скрипучий голос. Разбираемся, почему vocal fry (или штробас) стал трендовым.
О причинах популярности скрипучего голоса у женщин задумались психологи Мельбурнского университета. Их внимание на это явление обратила одна из героинь ситкома «Шиттс Крик» в исполнении Энни Мерфи.
Используя особый тембр голоса, она по-разному показывает своего персонажа и передает его настроение — от грустного до холодного или безразличного.
В работе над героиней Энни Мерфи ориентировалась на Ким Кардашьян — та считается «эталоном» скрипучего голоса, если посмотреть нарезку ее интервью, которая набрала миллион просмотров. Этот вид интонирования получил на Западе название vocal fry, от английского слова fry — «жарить»; звук и правда напоминает звук жарящейся картошки.
Логопед из Мельбурнского университета профессор Адам Фогель отмечает, что с физиологической точки зрения хриплый голос — не что-то искусственное, а нормальная манера речи, которая вполне может быть естественной для человека. Еще в 1960-х годах исследователь Гарри Холлиен и его коллеги оспорили популярное в то время предположение о том, что голосовой «скрип» — патология гортани.
Исследователи выяснили, что в реальности это всего лишь один из фонетических регистров. Доктор Фогель напоминает, что существует три таких регистра:
«На самом деле скрипучий голос — замедление движения голосовых складок, которые закрываются гораздо сильнее и становятся толще, потому что мышцы сокращаются и набирают большую массу. Чем больше масса, тем глубже звук», — поясняет он.
Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что такой фрикативный голос может подрывать успех молодых женщин на рынке труда. Ученые попросили 800 участников прослушать образцы голосов молодых мужчин и женщин, произносящих фразу: «Спасибо, что рассматриваете меня для этой возможности» в нормальном регистре и в vocal fry, а затем оценить, кто из говорящих кажется им более образованным, компетентным, заслуживающим доверия и привлекательным в качестве кандидата на работу.
Слушатели отдали предпочтение нормальному регистру как для мужчин, так и для женщин, посчитав, что образцы со скрипучим голосом вызывают меньше доверия.
Однако молодые женщины были более негативно восприняты за использование vocal fry, и психологи предположили, что это связано с тем, что люди предпочитают, когда женщины говорят более высоким голосом, а мужчины — более низким.
Тем не менее скрипучий голос все равно привлекает внимание, а некоторые называют его отличительной чертой миллениалов и «языковым новаторством».
Хлоя Дискин-Холдауэй, старший преподаватель прикладной лингвистики в Мельбурнском университете, говорит, что молодые женщины чаще всего привносят в язык что-то новое. «Скажем, в случае со словом like (аналог российского слова-связки “типа”) и другими языковыми инновациями они обычно начинают делать это первыми и берут на себя всю ответственность, — объясняет она. — Затем мужчины тоже начинают это делать, и это становится приемлемым. В таком порядке часто меняют язык молодые женщины, молодые мужчины, пожилые женщины и, наконец, пожилые мужчины».
В качестве примера она приводит то, как люди говорят о внешности и внешнем виде женщин. «Если взять телеведущего-мужчину и телеведущую-женщину и спросить зрителей, что они думают о внешности мужчины, они вряд ли вспомнят много подробностей. Это отличается от того, как вы выбираете одежду или прическу. Над этим у вас есть полный контроль, более или менее, но изменить свой акцент или различные качества голоса труднее», — объясняет специалист.
«Люди думают, что это какое-то жеманство, но точно так же, как слово like вошло в нашу грамматику, vocal fry — качество голоса, которое может стать частью чьего-то стиля речи, — приходит к выводу Хлоя. — Я бы всегда советовала людям гордиться тем, как они говорят. Если у них другой акцент, или они говорят на английском как на втором языке, или у них есть что-то особенное в голосе, люди должны принимать различия».