Ученый Адам Фогель: хриплый голос — не что-то искусственное, а нормальная манера речи

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Популярность

О причинах популярности скрипучего голоса у женщин задумались психологи Мельбурнского университета. Их внимание на это явление обратила одна из героинь ситкома «Шиттс Крик» в исполнении Энни Мерфи.

Используя особый тембр голоса, она по-разному показывает своего персонажа и передает его настроение — от грустного до холодного или безразличного.

В работе над героиней Энни Мерфи ориентировалась на Ким Кардашьян — та считается «эталоном» скрипучего голоса, если посмотреть нарезку ее интервью, которая набрала миллион просмотров. Этот вид интонирования получил на Западе название vocal fry, от английского слова fry — «жарить»; звук и правда напоминает звук жарящейся картошки.

Появление

Логопед из Мельбурнского университета профессор Адам Фогель отмечает, что с физиологической точки зрения хриплый голос — не что-то искусственное, а нормальная манера речи, которая вполне может быть естественной для человека. Еще в 1960-х годах исследователь Гарри Холлиен и его коллеги оспорили популярное в то время предположение о том, что голосовой «скрип» — патология гортани.

Исследователи выяснили, что в реальности это всего лишь один из фонетических регистров. Доктор Фогель напоминает, что существует три таких регистра:

фальцет (головной регистр).

нормальный голос,

скрипучий голос (грудной регистр).

«На самом деле скрипучий голос — замедление движения голосовых складок, которые закрываются гораздо сильнее и становятся толще, потому что мышцы сокращаются и набирают большую массу. Чем больше масса, тем глубже звук», — поясняет он.

Отношение окружаюших

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что такой фрикативный голос может подрывать успех молодых женщин на рынке труда. Ученые попросили 800 участников прослушать образцы голосов молодых мужчин и женщин, произносящих фразу: «Спасибо, что рассматриваете меня для этой возможности» в нормальном регистре и в vocal fry, а затем оценить, кто из говорящих кажется им более образованным, компетентным, заслуживающим доверия и привлекательным в качестве кандидата на работу.

Слушатели отдали предпочтение нормальному регистру как для мужчин, так и для женщин, посчитав, что образцы со скрипучим голосом вызывают меньше доверия.

Однако молодые женщины были более негативно восприняты за использование vocal fry, и психологи предположили, что это связано с тем, что люди предпочитают, когда женщины говорят более высоким голосом, а мужчины — более низким.

Проникновение в язык

Тем не менее скрипучий голос все равно привлекает внимание, а некоторые называют его отличительной чертой миллениалов и «языковым новаторством».

Хлоя Дискин-Холдауэй, старший преподаватель прикладной лингвистики в Мельбурнском университете, говорит, что молодые женщины чаще всего привносят в язык что-то новое. «Скажем, в случае со словом like (аналог российского слова-связки “типа”) и другими языковыми инновациями они обычно начинают делать это первыми и берут на себя всю ответственность, — объясняет она. — Затем мужчины тоже начинают это делать, и это становится приемлемым. В таком порядке часто меняют язык молодые женщины, молодые мужчины, пожилые женщины и, наконец, пожилые мужчины».

Язык женщин подвергается большему контролю, чем язык мужчин, что часто происходит и в отношении их внешности.

В качестве примера она приводит то, как люди говорят о внешности и внешнем виде женщин. «Если взять телеведущего-мужчину и телеведущую-женщину и спросить зрителей, что они думают о внешности мужчины, они вряд ли вспомнят много подробностей. Это отличается от того, как вы выбираете одежду или прическу. Над этим у вас есть полный контроль, более или менее, но изменить свой акцент или различные качества голоса труднее», — объясняет специалист.