Ученого из Китая обвинили в ввозе кишечной палочки в США

Ранее сообщалось, что в США сеть ресторанов McDonald’s оказалась в центре скандала из-за заражения клиентов кишечной палочкой. Более 100 человек подхватили кишечную инфекцию, употребив бургеры в точках общепита. Всего были госпитализированы 34 человека, одного пострадавшего спасти не удалось. Позднее стало известно, что у поставщика лука для бургеров McDonald’s выявили десятки нарушений.