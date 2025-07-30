Учения «Арктический край»: чем Россия может ответить на маневры США и Канады

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), в которое входят американские и канадские подразделения, проведет учения в Арктике. Планируется, что маневры «Арктический край» пройдут с 1 по 31 августа. Заявляется, что подобные мероприятия проводятся ежегодно.
— Ключевые задачи учений включают исполнение функций управления и контроля в поддержку задач защиты нации в Арктическом регионе, открытие театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, демонстрацию готовности, — сказано в сообщении NORAD.
Военный эксперт Александр Матюшин считает, что такие учения могут быть направлены для проверки реакции России.
— В плане маневров фигурирует Аляска. От российской Чукотки менее 200 километров. А значит, нашим войскам придется следить за передвижением войск, задействованных в «Арктическом крае». В свою очередь, американцы сделают все, чтобы в России увидели военнослужащих на снегоходах, — отметил Матюшин.
Бояться, что учения перерастут в нечто большое, также не стоит, так как Вашингтон не намерен втягиваться в вооруженный конфликт с Россией напрямую.
— Зачем посылать американские войска после учения на территорию России, если есть прокси-армия Украины, которая безуспешно пытается отстоять интересы США, прикрываясь национальными? — сказал Матюшин в разговоре с ВФокусе Mail.
У России есть чем ответить в случае угроз в Арктике. Военный эксперт напомнил о том, что в 2014 году было создано специализированное «арктическое» подразделение.
— 11 лет назад у нас появилась 80-я отдельная мотострелковая бригада. В ее задачи входит ведение возможных боевых действий за полярным кругом. Это означает, что бойцы проходят специальную подготовку, а подразделения оснащаются техникой, способной работать в жестких климатических условиях, — объяснил Матюшин.
Он напомнил, что военнослужащие 80-й бригады принимали участие в СВО, а значит, получили боевой опыт, чего у наших потенциальных противников нет.