Учения «Арктический край»: чем Россия может ответить на маневры США и Канады

— В плане маневров фигурирует Аляска. От российской Чукотки менее 200 километров. А значит, нашим войскам придется следить за передвижением войск, задействованных в «Арктическом крае». В свою очередь, американцы сделают все, чтобы в России увидели военнослужащих на снегоходах, — отметил Матюшин.