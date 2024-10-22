Ученая назвала главные плюсы и минусы растительного молока

Эксперт отметила, что производители растительного молока могут добавлять в продукт загустители и стабилизаторы, такие как фосфат кальция, фосфат динатрия и каррагинан, чтобы улучшить его консистенцию, поскольку по своей природе оно более водянистое. Как утверждает Маккей, у большинства людей не возникает проблем с перевариванием этих добавок, хотя у некоторых могут наблюдаться расстройства желудка. В таких случаях она рекомендует попробовать несколько видов растительного молока и выбрать подходящий.