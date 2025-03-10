«Участвовать» или «учавствовать»: как правильно пишется

— В русском языке есть слова, где пишущие нередко ставят лишнюю букву. Давайте вспомним некоторые из них. Одно из слов — это «почерк». Очень часто вставляют в приставку букву Д. Или возьмем слово «будущее». В суффиксе этого слова никогда не пишется буква Ю. А «интриган»? В корне нередко пишут букву Т. Или вспомним слово «одышка». В приставке никогда нет Т. Слово «джентльмен». Между Т и Л в корне слова буква Е не пишется. «Инцидент» — в корне слова после второй буквы И никогда не пишется Н. «Пирожное» — в корне слова после Ж никогда не пишем букву Е. Ну и еще, например, такое словосочетание, как «гелевая ручка». Путают иногда слово «гелевый» со словом «гелиевый». Буква И в корне не пишется. «Гелевый» образовано от слова «гель», а вот «гелиевый» уже от слова «гелий».