«Участвовать» или «учавствовать»: как правильно пишется

В спешке переписок и текстовых сообщений легко дать промашку даже в знакомых словах. Одной из частых опечаток становится слово «участвовать»/ «учавствовать» — пишем его с буквой В или без? В статье мы разберемся, какое написание верное, и поделимся простыми способами, как запомнить это раз и навсегда.
Как пишется слово по правилам русского языка: «участвовать» или «учавствовать»
Единственное правильное написание слова — «участвовать». Здесь важно запомнить, что в его корне нет буквы В. Оно образовано от слова «участие», а согласная В появляется только в форме слова «участвую» и других производных. Ошибка происходит, потому что слово произносится быстрее, чем мы его анализируем, и лишняя буква как будто сама вставляется.
Чтобы не путаться, просто вспомните «участие» — оно всегда без буквы В. Вот и «участвовать» пишется точно так же. Если сомневаетесь, попробуйте заменить на «принимать участие» — так ошибка сразу станет заметной.
Наш эксперт Ольга Голубева, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБУ «Гимназия № 77» г. Тольятти и эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе, также постаралась объяснить правило написания глагола «участвовать»:
— Прежде всего нужно узнать, как появилось слово в языке. Для этого достаточно заглянуть в этимологический словарь. Я очень люблю Николая Шанского. Например, про наш глагол там есть словарная статья, где говорится, что «участвовать» — слово исконное по происхождению.
Происхождение слова «участвовать»
Слово «участвовать» родом из глубокой старины и связано с «участием», которое в свою очередь произошло от древнеславянского «часть» — частица, доля, то, что принадлежит каждому. «Участие» буквально означает «быть причастным, делить что-то вместе с другими». Со временем это понятие распространилось на совместные действия, где каждый вносит свой вклад, как в общее дело, так и в общее переживание.
Глагол «участвовать» — это действие, связанное с разделением доли или включенностью. Именно поэтому проверочным словом становится «участие» — если знаешь это, ошибка с буквой В точно не грозит.
Эксперт Ольга Голубева дала свой комментарий насчет происхождения слова «участвовать»:
— Образовалось оно от слова «участие», а вот уже это существительное заимствовано было из старославянского языка. Образовано оно от слова «участь», что означало или имело значение «доля», «часть». Поэтому, когда мы говорим об участии, применяем глагол «участвовать» — это значит, что мы берем часть совместной работы, мероприятия, какого-то переживания на себя. Поэтому слово «участвовать» пишется без буквы В.
Примеры правильного написания слова «участвовать»
Когда дело доходит до использования слова «участвовать», важно не только правильно писать, но и понимать, как оно звучит в разных контекстах. Вот примеры, которые помогут лучше запомнить правильное написание.
- Если бы ты мог участвовать в Олимпиаде, в какой дисциплине хотел бы выступать?
- Мы будем участвовать в благотворительном марафоне.
- Каждый должен участвовать в обсуждении, чтобы найти лучшее решение.
- Он всегда готов участвовать в интересных проектах.
- Команда спортсменов участвовала в международных соревнованиях.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Слово «участвовать» часто пишут с ошибкой, потому что произносится оно быстрее, чем мы успеваем задуматься о правилах. Добавьте к этому автозамену в текстах, которая иногда «помогает» написать слово неправильно, и неверное написание становится совсем привычным делом. Но есть простой способ запомнить: «участвовать» — от слова «часть».
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Ольга Голубева, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, дала совет, как лучше всего запомнить правильное написание и больше не ошибаться:
— В первую очередь, конечно же, обратитесь к этимологии. Слово «участвовать» образовано в русском языке от слова «участь», а потом уже от слова «часть», «доля». В 5-м классе мы учимся его писать грамотно. Я говорю своим ребятам: «Когда пишете слово “участвовать”, не чавкайте, пожалуйста». Вот это буквосочетание «чав» не должно присутствовать. Это, пожалуй, два самых лучших способа для того, чтобы запомнить написание слова.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Ошибки в словах — это нормально, особенно когда речь идет о глаголах с непростым написанием или устаревших вариантах. Но все-таки лучше их не допускать. Вот несколько примеров, которые часто вызывают сомнения, и простые объяснения их верного написания. Запомнить правила проще, если понять их логику.
1. «Сочувствовать» (не «сочуствовать»). Правильный вариант — с буквой В в середине. Логика проста: слово происходит от «чувство», а значит, буква В здесь обязательна.
2. «Поскользнуться» (не «подскользнуться»). Всегда пишем через С перед К. Это глагол совершенного вида, а приставка по- и корень -скольз- помогают сохранить верное написание.
3. «Прийти». Вариант с буквой Д («придти») устарел и больше не считается литературной нормой с 1956 года. Сейчас правильный вариант только «прийти».
4. «Ехать» (в повелительном наклонении). Запомните: правильно говорить «поезжай» или «поезжайте», а не «едь». Это связано с правилами образования повелительных форм.
5. «Насмехаться» (не «носмехаться» и не «насмихаться»). Глагол пишется через А после Н, так как корень «смех» сохраняет свою форму, и приставка на- не меняет правила.
6. «Нянчиться» (не «няньчиться»). В слове только один Ь — и второй не появляется никогда ни в одной из форм этого слова.
7. «Нагибаться» (не «нагинаться»). Слова с корнем -гин- не существуют. Верный корень — -гиб-. Запомните: все производные формы тоже пишутся через Б.
Ольга Голубева также назвала несколько слов, в которых часто допускаются ошибки, и объяснила, как нужно писать правильно:
— В русском языке есть слова, где пишущие нередко ставят лишнюю букву. Давайте вспомним некоторые из них. Одно из слов — это «почерк». Очень часто вставляют в приставку букву Д. Или возьмем слово «будущее». В суффиксе этого слова никогда не пишется буква Ю. А «интриган»? В корне нередко пишут букву Т. Или вспомним слово «одышка». В приставке никогда нет Т. Слово «джентльмен». Между Т и Л в корне слова буква Е не пишется. «Инцидент» — в корне слова после второй буквы И никогда не пишется Н. «Пирожное» — в корне слова после Ж никогда не пишем букву Е. Ну и еще, например, такое словосочетание, как «гелевая ручка». Путают иногда слово «гелевый» со словом «гелиевый». Буква И в корне не пишется. «Гелевый» образовано от слова «гель», а вот «гелиевый» уже от слова «гелий».
Эксперт: Ольга Голубева, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБУ «Гимназия № 77» г. Тольятти, эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе