Участнику СВО не дают стать депутатом: кто виноват, что военнослужащего не регистрируют на выборы

— В данном случае мы видим, что ТИК просто выступает против бойцов специальной военной операции. На мой взгляд, внимательно следует посмотреть на конкретные персоналии и на тех людей, которые в ТИК это решение принимали. Потому что, возможно, мы имеем дело с нежеланием работать по указам президента и противодействием бойцам с фронта. В таких случаях страшно представить, что они будут вытворять весной, летом и осенью следующего года в рамках уже большой федеральной избирательной кампании, — сказал Малькевич.