Участнику СВО не дают стать депутатом: кто виноват, что военнослужащего не регистрируют на выборы

Участнику специальной военной операции отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты в Орловский городской совет. Михаил Филимонов принимает участие в СВО с 2022 года. Он не мог самостоятельно подать документы в территориальную избирательную комиссию (ТИК) из-за того, что находится на фронте, поэтому попытался сделать это через законного представителя.
— Избирательная комиссия отказалась рассматривать документы, поданные по доверенности, объяснив, что такое право есть только у больных или заключенных следственного изолятора, — рассказал депутат Орловского областного совета народных депутатов.
Дело дошло до областного суда, который обязал ТИК рассмотреть вопрос о регистрации. Член Мониторинговой рабочей группы по выборам при СПЧ Александр Малькевич в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что местным властям стоило собрать избирательную комиссию и все вовлеченные стороны, чтобы проинформировать о последних изменениях в законодательстве и позиции президента.
— В данном случае мы видим, что ТИК просто выступает против бойцов специальной военной операции. На мой взгляд, внимательно следует посмотреть на конкретные персоналии и на тех людей, которые в ТИК это решение принимали. Потому что, возможно, мы имеем дело с нежеланием работать по указам президента и противодействием бойцам с фронта. В таких случаях страшно представить, что они будут вытворять весной, летом и осенью следующего года в рамках уже большой федеральной избирательной кампании, — сказал Малькевич.
В феврале прошлого года президент России Владимир Путин дал понять, что участники СВО должны быть представлены на самых разных уровнях власти.
— Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и предприятия, в конечном итоге — самые крупные отечественные проекты, — сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.