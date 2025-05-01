В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси

Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв, отмечается в материалах. Большинство эпизодов дела касается завышенных цен на такси. Злоумышленники подыскивали в аэропорту участников СВО и предлагали им поездку за изначально адекватные деньги. Но в результате сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, тысяча — в 70, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Деньги участники группировки принимали как переводами, так и через банковский терминал. Тем, кто пытался отказаться, угрожали физическим насилием.