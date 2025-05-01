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В Шереметьево участников СВО обманывали при поездках на такси

В Шереметьево участников СВО обманывали на сотни тысяч при поездках на такси.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Банда, действовавшая в московском аэропорту Шереметьево, похищала деньги у участников специальной военной операции, в основном выставляя многократно завышенные счета на такси, а наводку давали полицейские, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Накануне стало известно, что по этому делу суд арестовал 16 человек, в том числе главаря банды Алексея Кабочкина. Их обвиняют в создании преступного сообщества, кражах, мошенничестве и вымогательстве.

Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв, отмечается в материалах. Большинство эпизодов дела касается завышенных цен на такси. Злоумышленники подыскивали в аэропорту участников СВО и предлагали им поездку за изначально адекватные деньги. Но в результате сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, тысяча — в 70, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Деньги участники группировки принимали как переводами, так и через банковский терминал. Тем, кто пытался отказаться, угрожали физическим насилием.

Одному бойцу они предложили выпить, а когда тот потерял бдительность, украли с его карты 615 тысяч рублей. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч.

Для одного военного разыграли спектакль: к нему подошла девушка, заявившая, что опоздала на рейс, а на новый билет у нее нет денег. Мужчина перевел «актрисе» 17 тысяч.

В банду входили также не установленные пока сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту.

Следствие сейчас изучает 18 эпизодов преступлений, говорится в материалах.