Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники студотрядов Москвы смогут освоить 20 рабочих профессий весной

Участники студенческих отрядов Москвы смогут освоить более 20 рабочих профессий весной.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства. В частности, для студентов будут организованы встречи с представителями Московского отделения Российских студенческих отрядов, а также с работодателями.

Как отметила глава проекта «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина, программа профобучения с отделением РСО — это возможность получить востребованную профессию и первый практический опыт.

Ранее министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о важности целевого обучения.