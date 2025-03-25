Участники студотрядов Москвы смогут освоить 20 рабочих профессий весной

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства. В частности, для студентов будут организованы встречи с представителями Московского отделения Российских студенческих отрядов, а также с работодателями.
Как отметила глава проекта «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина, программа профобучения с отделением РСО — это возможность получить востребованную профессию и первый практический опыт.
Ранее министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о важности целевого обучения.