Участники конкурса красоты в Камбодже усыпали себя золотом и рассмешили зрителей

Популярный камбоджийский конкурс красоты «Мисс и Мистер Маджестик» привлек к себе много внимания после того, как фотографии его участников «обычной внешности» попали в социальные сети. В прошлом месяце организаторы опубликовали вступительные фотографии 17 мужчин, отобранных для участия в конкурсе на звание «Мистер Маджестик», и, судя по отзывам в социальных сетях, они оказались не такими, как ожидали люди.