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Участники конкурса красоты в Камбодже усыпали себя золотом и рассмешили зрителей

Участник конкурса красоты, модель Лай Тай с косоглазием победил в конкурсе красоты в Камбодже и вызвал споры в соцсетях.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает Oddity Central.

Популярный камбоджийский конкурс красоты «Мисс и Мистер Маджестик» привлек к себе много внимания после того, как фотографии его участников «обычной внешности» попали в социальные сети. В прошлом месяце организаторы опубликовали вступительные фотографии 17 мужчин, отобранных для участия в конкурсе на звание «Мистер Маджестик», и, судя по отзывам в социальных сетях, они оказались не такими, как ожидали люди.

Участники позировали топлес, их тела были покрыты маслом и золотыми блестками. Однако большая часть моделей продемонстрировала отсутствие заметной спортивной формы и мышечного рельефа.

Камбоджийские СМИ сообщили, что у человека, претендующего на титул «Мистер Вселенная» в этом году, Лаи Тая, дефект глаз, вызванный косоглазием. Несмотря на очевидный физический дефект, он набрал наибольшее количество голосов, появился на рекламных фотографиях спонсоров и будет представлять Камбоджу на международном конкурсе «Мистер Вселенная».

Отбиваясь от критиков, «Мисс и Мистер Маджестик» пояснили, что мероприятие не только отмечает физическую красоту, но и фокусируется на таланте и уверенности конкурсантов.