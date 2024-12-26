Участники китайской «Игры в кальмара» потеряли тысячи долларов

Один из игроков по фамилии Сан заплатил 5,4 тыс. юаней ($740), он намеревался пробыть в комнате 30 дней и заработать 250 тыс. юаней (около $34,2 тыс.). Однако уже на третий день организаторы заявили, что мужчина нарушил правила, прикрыв лицо подушкой (по правилам, лицо нельзя скрывать более чем на три секунды). Сан обратился в суд в восточной провинции Шаньдун. Инстанция пришла к выводу, что условия игры несправедливы, и обязала вернуть мужчине деньги.