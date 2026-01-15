Участникам беспорядков в Иране платили сотни долларов за атаки

По словам иранского источника, существуют видео, на которых протестующим раздают оружие.
Отдельным участникам беспорядков в Иране выплачивали по 600 долларов за нападение на полицейский участок и по 300 долларов за поджог автотранспорта, принадлежащего государственным структурам. Об этом рассказал дипломатический источник в стране.
«За нападение на полицейский участок исполнители получали 600 долларов, а за поджог государственного автомобиля — 300 долларов», — сообщил собеседник. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что имеются документальные доказательства указанных выплат. Кроме того, он рассказал о видео, на которых запечатлен процесс раздачи оружия гражданским лицам, при этом у «вооруженных террористов» было изъято свыше 1300 единиц огнестрельного оружия.
По данным источника, значительная часть погибших получила огнестрельные ранения в спину, нанесенные так называемыми «агентами». Кроме того, зафиксированы проявления особой жестокости в отношении сотрудников правоохранительных органов. По утверждению источника, некоторым представителям иранской полиции были отрублены головы. Он также сообщил о случаях умышленного сожжения людей заживо.
«Раненых добивали. В одном из случаев, когда люди пытались доставить раненых в больницу, группа “добровольцев” вызвалась помочь, но позже все 11 раненых были найдены убитыми выстрелами в голову», — сообщил собеседник агентства.
Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне обесценивания национальной валюты — иранского риала. С 8 января, после обращений Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году, в стране усилились протестные марши. В тот же день на территории ИРИ было фактически заблокировано подключение к интернету. В ряде городов Исламской Республики демонстрации переходили в столкновения с силами правопорядка и сопровождались лозунгами против действующей политической системы. Сообщалось о погибших как среди силовиков, так и среди участников протестов. Власти, возложившие ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль, 12 января заявили, что ситуация взята под контроль.
Как писало агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации США, Вашингтон в среду приступил к частичному выводу персонала с ключевых военных объектов на Ближнем Востоке в качестве превентивной меры на фоне роста напряженности в регионе. По данным агентства, это решение было озвучено после заявления высокопоставленного иранского чиновника, который в тот же день сообщил Reuters, что Тегеран предупредил соседние государства, размещающие американские военные контингенты, о намерении нанести удары по базам США в случае, если Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану.