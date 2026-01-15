Участникам беспорядков в Иране платили сотни долларов за атаки

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне обесценивания национальной валюты — иранского риала. С 8 января, после обращений Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году, в стране усилились протестные марши. В тот же день на территории ИРИ было фактически заблокировано подключение к интернету. В ряде городов Исламской Республики демонстрации переходили в столкновения с силами правопорядка и сопровождались лозунгами против действующей политической системы. Сообщалось о погибших как среди силовиков, так и среди участников протестов. Власти, возложившие ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль, 12 января заявили, что ситуация взята под контроль.