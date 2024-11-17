Участница из России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

«Мы [попали] в топ-30», — сообщила Беляк. — Будем болеть за Валентину и верить в ее успех! На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам. Болеем за Валю, за Россию".
В 2023 году титул «Мисс Вселенная» завоевала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Вице-мисс стала 27-летняя представительница Таиланда Аннтония Порсильд.
О конкурсе
«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева из Петербурга была участницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в Сальвадоре.