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Участница из России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представительница России из Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева, завоевавшая титул «Мисс Россия — 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. Россиянка попала в топ-30 участниц, сообщила ТАСС генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

Источник: РИА "Новости"

«Мы [попали] в топ-30», — сообщила Беляк. — Будем болеть за Валентину и верить в ее успех! На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам. Болеем за Валю, за Россию".

В 2023 году титул «Мисс Вселенная» завоевала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Вице-мисс стала 27-летняя представительница Таиланда Аннтония Порсильд.

О конкурсе

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева из Петербурга была участницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в Сальвадоре.