Участница из России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

«Мы [попали] в топ-30», — сообщила Беляк. — Будем болеть за Валентину и верить в ее успех! На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам. Болеем за Валю, за Россию".