Убрать запах бывшего. Десять самых странных запросов клининговым компаниям

Иногда клиенты просят сотрудников клининговых компаний не только избавиться от пыли на полках и разводах на зеркалах, но и преобразить квартиру. Например, помыть окна так, чтобы город выглядел добрее, и очистить все поверхности в доме «до скрипа», рассказали в агрегаторе клининговых услуг SweepMe.
«Отмыть к приезду свекрови»
На уборку квартиры к приезду требовательной свекрови, бывшей военной, у клинеров ушло полдня. По словам клинера Дарьи, специалисты чистили трубы, мыли межплиточные швы и заднюю стенку холодильника, зубными щетками отмывали ванную и вычищали пыль из-под креплений батарей. К счастью, проверка свекрови была пройдена.
«Убрать запах бывшего»
Иногда, чтобы избавиться от неприятных воспоминаний, приходится заказывать профессиональную уборку, а клиентки просят вернуть квартире «ее девичью душу».
«В ход пошли пылесос, пар, озонатор и немного ароматов с жасмином, — делится клинер Ася. — После завершения уборки клиентка сказала: “Спасибо. Теперь я могу не вспоминать о бывшем”».
«Чтобы подтеки не было видно в дождь»
Кому-то разводы на стекле так действуют на нервы, что вызывать клинеров приходится даже в дождливый день. То, что в тот же день окна приобретут прежний вид, клиентов не волнует. В таких случаях клинерам приходится ориентироваться на прогноз погоды и «ловить» паузу между дождями.
«Прибрать после кулинарных экспериментов»
Не у каждого получается с первого раза приготовить блюдо по популярному рецепту из интернета. Иногда это приводит к масляным пятнам на потолке и макаронам в вентиляции. В такой ситуации главное — не паниковать, предупреждают специалисты по уборке.
«Кухня выглядела так, будто там снимали шоу про кулинарную катастрофу, — вспоминает клинер Елена. — Но мы всё отмыли: стены, вытяжку, плиту и даже боковые стенки шкафов».
«Чтобы отражение нравилось»
«Клиентка попросила сделать так, чтобы своему отражению в зеркале хотелось улыбнуться, — рассказывает клинер Ксения. — Я протирала это зеркало дольше, чем всю ванную. Оно было чистым с первого раза. Потом я вытерла снова, и ещё, пока оно не перестало бликовать, пока свет не лег ровно. Никогда не думала, что зеркало — это настолько про эмоции».
«Хочу, чтобы все скрипело от чистоты»
По словам клинера Антона, клиенту было важно, чтобы все поверхности на кухне, начиная от пола и заканчивая подоконником, были чистыми «до скрипа». Поэтому специалисты оттирали даже дверцы шкафов и внутренние бортики ящиков.
«И да, в конце концов под пальцами действительно скрипело», — уверяет Антон.
«Просто уберите все»
Перед тем, как браться за что-то новое, психологи рекомендуют избавиться от всего старого. Так случилось и с клиентом Кристины: мужчина попросил прибраться на столе так, чтобы ему казалось, что он стоит на пороге новой жизни. Специалисты убрали ноутбук, стопки бумаг, чашки и мелкие предметы, оставив только лампу. Результат порадовал — клиент заявил, что готов начинать жить заново.
«Чтобы хлам был как арт-инсталляция»
Некоторым при уборке не обязательно избавляться от вещей. Достаточно лишь сделать так, чтобы беспорядок смотрелся «осмысленно».
«Мы ничего не выбросили, — поясняет клинер Михаил. — Просто сгруппировали вещи: старые газеты — в стопку, значки — в поднос, баночки — по полочкам. В итоге квартира после “уборки” выглядела как арт-инсталляция. Клиент сказал: “Теперь это не хаос, это — стиль”».
«Сделать беспорядок уютным»
Встречаются среди клиентов и те, кто любит организованный хаос. В этом случае главное — баланс, чтобы квартира выглядела так, будто хозяину в ней комфортно, а не так, словно он не хочет делать уборку.
«Мы оставили на диване два пледа, но сложили, — объясняет клинер Ася. — Книги положили в стопки, но неровные. Тарелки — по цвету, но не в одну линию. Клиентка потом сказала: “Теперь это я, только чуть лучше”.
«Город должен выглядеть добрее»
Во время пасмурной погоды одни замечают перемены в настроении. Для других не менее важно, чтобы вокруг было чисто, а из окна можно было любоваться городом.
«Клиентка сказала: “Когда стекла мутные, и день какой-то мутный”, — вспоминает Алена. — Тогда мы отмыли стекла до блеска, вытерли подоконники, заменили старые занавески. Девушка осталась довольна и сказала, что теперь город за окном выглядит гораздо добрее».