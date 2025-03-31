Убрать запах бывшего. Десять самых странных запросов клининговым компаниям

«Клиентка попросила сделать так, чтобы своему отражению в зеркале хотелось улыбнуться, — рассказывает клинер Ксения. — Я протирала это зеркало дольше, чем всю ванную. Оно было чистым с первого раза. Потом я вытерла снова, и ещё, пока оно не перестало бликовать, пока свет не лег ровно. Никогда не думала, что зеркало — это настолько про эмоции».