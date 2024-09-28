Убийственная красота. От косметических подделок защитит маркировка

В добровольном режиме косметическую продукцию уже маркируют с 15 января 2024 года, и только за первый квартал текущего года выявлено более 100 нелегальных производителей. Многие из них работали даже в не «серой», а в «черной» зоне, не регистрируя юридическое лицо и нигде не отчитываясь. Сбыт нарушители обеспечивали себе в основном через маркетплейсы, так проще ввести покупателя в заблуждение и продать подделку под видом качественного товара.