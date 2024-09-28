Убийственная красота. От косметических подделок защитит маркировка

Россияне все чаще сталкиваются с поддельными и некачественными косметическими средствами, особенно широкую практику это получило при покупках на маркетплейсах. Опрошенные auf.ru эксперты объяснили, какую опасность таят подделки, и как бороться с нелегальной продукцией.
«Подделки могут не вызывать моментальных реакций, — говорит врач-косметолог Елена Коннова. — Но со временем накопление вредных веществ в коже может привести к отекам, нейродермиту и даже химическим ожогам, которые могут оставлять рубцы на коже, особенно если человек пытается справиться с проблемой самостоятельно и не обращается за помощью сразу».
Главные отличия находятся внутри тюбика, состав таких мазей и кремов непредсказуем. Вместо безопасных компонентов в таких продуктах могут использоваться дешёвые заменители и даже токсичные вещества, вызывающие различные сыпи, жжение, покраснения и другие неприятные реакции.
Чтобы бороться с недобросовестными производителями, в России хотят ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку косметических средств. На каждом продукте будет стоять специальный код, по нему можно будет отследить, кто и где произвёл товар, какой у него состав, все ли в порядке с документацией и не навредит ли такой «уход» покупателю.
В добровольном режиме косметическую продукцию уже маркируют с 15 января 2024 года, и только за первый квартал текущего года выявлено более 100 нелегальных производителей. Многие из них работали даже в не «серой», а в «черной» зоне, не регистрируя юридическое лицо и нигде не отчитываясь. Сбыт нарушители обеспечивали себе в основном через маркетплейсы, так проще ввести покупателя в заблуждение и продать подделку под видом качественного товара.
«Маркетплейсы должны быть заинтересованы в том, чтобы на их площадках не продавались сомнительные и нелегальные товары, — уверен глава “Общественной потребительской инициативы” Олег Павлов. — Но одно дело по жалобе потребителя или правообладателя заблокировать карточку товара, вместо которой появятся еще десять аналогичных, и совсем другое — усилить контроль над производителями и поставщиками на этапе допуска их на платформу. Для этого и нужна маркировка».
По словам Павлова, маркировка станет полезным инструментом и для самих покупателей: «Потребитель, в свою очередь, должен иметь простую возможность, чтобы точно понимать, подделка перед ним или оригинал, — отметил эксперт. — Есть замечательное приложение “Честный знак”. С его помощью каждый сможет проверить товар на подлинность и уже осознанно делать свой выбор в пользу качественной продукции».