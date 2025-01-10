Убийцы слуха. Врач Шубин рассказал, как долго можно использовать наушники

— Многие наверняка обращали внимание, что после посещения концертов, дискотек звуки кажутся приглушенными. Это происходит из-за воздействия сильных звуковых волн на улитку — часть внутреннего уха. Подобный эффект может возникнуть и при длительном прослушивании громкой музыки через наушники. Разница лишь в том, что при использовании наушников этот эффект менее заметен и последствия развиваются медленнее, но при этом они могут быть более серьезными.