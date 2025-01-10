Убийцы слуха. Врач Шубин рассказал, как долго можно использовать наушники

Психологи говорят о том, что чрезмерное использование наушников может привести к сокращению времени общения с окружающими и социальной изоляции, что негативно сказывается на психическом здоровье.
О том, что наушники негативно влияют на слух, догадываются многие. Сколько времени их можно использовать без ущерба для здоровья, aif.ru рассказал врач-оториноларинголог и фониатр высшей категории ЛДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Дмитрий Шубин:
— Многие наверняка обращали внимание, что после посещения концертов, дискотек звуки кажутся приглушенными. Это происходит из-за воздействия сильных звуковых волн на улитку — часть внутреннего уха. Подобный эффект может возникнуть и при длительном прослушивании громкой музыки через наушники. Разница лишь в том, что при использовании наушников этот эффект менее заметен и последствия развиваются медленнее, но при этом они могут быть более серьезными.
Какие наушники наиболее негативно влияют на слух?
— Важно выбирать наушники с учетом предполагаемого времени их использования. Так, время прослушивания музыки с наушниками-вкладышами, которые закладываются в ухо и удерживаются там за счёт формы ушной раковины, рекомендуется ограничить до полутора часов.
Еще одна опасность наушников в том, что они блокируют внешние шумы и создают иллюзию того, что звук не так громок. Поэтому пользователи постоянно увеличивают громкость прослушивания. Важно следить, чтобы она не превышала 50%.
В накладных наушниках, которые охватывают ухо целиком и изолируют его от внешних звуков, источник звука находится немного дальше от слухового аппарата. Поэтому их можно использовать около трех часов в день. При этом уровень громкости также следует ограничить 50%.
Игнорирование этих рекомендаций может привести к необратимым изменениям в улитке, вызывая усталость слуховых рецепторов и в конечном итоге к сенсоневральной тугоухости — потере слуха, вызванной повреждением волосковых клеток в улитке. Это состояние может быть необратимым и потребовать использования слуховых аппаратов.