Убивающий разрыв. Что делать, если отношения закончились раньше чувств

Психолог Антонио Паскуаль Леоне предлагает сравнить расставание с неоконченным делом. Многим кажется, что для того, чтобы начать двигаться дальше, нужно лишь время. Однако если человек действительно разбит, такое состояние не пройдет само по себе к утру.
Психолог рассказал, что при разрыве люди проходят через три этапа. По его словам, это сложный и запутанный процесс. Зачастую человек делает два шага вперед и один назад или вообще застревает посередине. Однако каждый этап можно пройти успешно, пишет «Лайфхакер» со ссылкой на эксперта.
Первый этап: разобрать свои чувства
Антонио Паскуаль Леоне привел для примера историю одной предпринимательницы. Она была старшим партнером по бизнесу и ментором для своей коллеги. Все было хорошо, но потом младшая сотрудница внезапно решила уйти. Рассказывая эту историю, предпринимательница говорила, что теперь избегает профессиональных мероприятий: «Было бы так неловко столкнуться с ней. Даже не знаю».
Эта фраза стала ключевой для психолога. По его словам, она отражает глобальную внутреннюю боль. Женщина словно говорит: «Я так расстроена, я не знаю, почему все так плохо».
«Мы привыкли думать, что такой период можно переждать, как сильный дождь за окном. Но пока мы избегаем проблем, мало что изменится», — рассказал психолог. Он предлагает посмотреть переживаниям в лицо.
Как пройти первый этап
Как правило, после расставания люди ощущают острее всего гнев и грусть. Они могут объединиться в большой ком. Поэтому нужно дать себе время на то, чтобы отделить их друг от друга, подобрать подходящие слова и описать, что именно вам сложнее всего пережить.
Нужно спросить себя: «Что самое ужасное в этом расставании?». Если вы намерены разобраться в неприятных чувствах и начать двигаться дальше, нужно понять, что приносит самую большую боль.
Второй этап: понять, что вам нужно
По словам психолога, зачастую после разрыва большинство из нас прекрасно осознает, что именно ранит больше всего. Однако человек легко погружается в замкнутый круг самобичевания. Это связано обычно с тем, что разрыв провоцирует давние глубокие и неприятные чувства.
У человека может возникнуть чувство вины. На этом этапе люди ощущают себя ранимыми, сломленными. Причем эти эмоции кажутся им привычными. Антонио Паскуаль Леоне подчеркнул, что некоторые люди довольно безболезненно переживают и этот период, и остальные два.
Как пройти второй этап
Нужно спросить себя, что вам хочется больше всего. На ум могут прийти поверхностные ответы типа «Я хочу, чтобы моему начальнику нравились мои идеи». Также психолог советует не связывать свои желания с закончившимися отношениями: «Я хочу, чтобы на меня смотрели так, как смотрела она».
Стоит проанализировать свои глубинные экзистенциальные нужды и понять, что вам действительно необходимо, чтобы развиваться и становиться лучше. Например: «Мне важно чувствовать себя нужным», «Мне хочется ощущать, что меня любят».
Зачастую наши желания напрямую конфликтуют с разрывом отношений. Например, вам важно ощущать себя нужным, но развод заставил почувствовать, что вас можно легко заменить. По словам эксперта, именно с таких противоречий и начинаются изменения.
Третий этап: проанализировать конец отношений
На этом этапе нужно вернуться в момент разрыва и понять, что именно вы потеряли. Нужно проработать чувства, которые с этим связаны. Чаще всего это означает проработку подавленного гнева и грусти (избавиться от последней бывает особенно сложно).
В печальные моменты люди вспоминают хорошие мгновения: «Мы больше никогда не устроим пикник в парке». Психолог советует попрощаться с подобными вещами и поставить им небольшие «надгробия».
«Одна из причин, почему грусть так сложно проработать до конца, заключается в потерях, о которых мы не говорим. Это надежды и мечты, которые вы разделяли с другим человеком», — пояснил эксперт.
Как пройти третий этап
Нужно спросить себя, что вас раздражает и возмущает, по чему вы скучаете, с какими мечтами вам нужно распрощаться. Психолог подчеркивает, что это непростые вопросы. Поиск правильных ответов потребует моральных сил и времени. Однако без этого не обойтись, это ключевая часть проработки расставания.
«Жизненный цикл здоровых эмоций напоминает график кривой. Они возникают, вы чувствуете их, затем выражаете, и только после этого процесс заканчивается», — рассказал Антонио Паскуаль Леоне.
Кстати, ранее психологи выяснили, сколько лет нужно, чтобы забыть бывшего.