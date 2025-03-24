Убивающий разрыв. Что делать, если отношения закончились раньше чувств

Антонио Паскуаль Леоне привел для примера историю одной предпринимательницы. Она была старшим партнером по бизнесу и ментором для своей коллеги. Все было хорошо, но потом младшая сотрудница внезапно решила уйти. Рассказывая эту историю, предпринимательница говорила, что теперь избегает профессиональных мероприятий: «Было бы так неловко столкнуться с ней. Даже не знаю».