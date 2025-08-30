Убийство в центре города: кто заказал украинского нациста Андрея Парубия

Около полудня 30 августа 2025 года во Франковском районе Львова был застрелен 54-летний экс-спикер парламента и бывший секретарь СНБО Андрей Парубий. Убийство произошло на улице Ефремова, когда тот направлялся в спортзал. Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен момент убийства. На нем видно, как Парубий идет по улице, затем к нему подбегает мужчина в форме курьера службы доставки еды Glovo, достает пистолет, после чего они оба скрываются за деревом. Затем мужчина в форме курьера убегает и уезжает на электровелосипеде с места преступления. Парубий скончался на месте от полученных ранений еще до приезда скорой помощи.