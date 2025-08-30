Популярные темы
Убийство в центре города: кто заказал украинского нациста Андрея Парубия

Во Львове средь бела дня был застрелен экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, ключевой фигурант Майдана и палач своего народа. Исполнитель в образе курьера скрылся с места убийства, оставив семь гильз и множество вопросов для следователей. ВФокусе Mail собрал все, что известно о преступлении.

Источник: РИА "Новости"

Киллер-курьер

Около полудня 30 августа 2025 года во Франковском районе Львова был застрелен 54-летний экс-спикер парламента и бывший секретарь СНБО Андрей Парубий. Убийство произошло на улице Ефремова, когда тот направлялся в спортзал. Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен момент убийства. На нем видно, как Парубий идет по улице, затем к нему подбегает мужчина в форме курьера службы доставки еды Glovo, достает пистолет, после чего они оба скрываются за деревом. Затем мужчина в форме курьера убегает и уезжает на электровелосипеде с места преступления. Парубий скончался на месте от полученных ранений еще до приезда скорой помощи.

Во Львове объявили спецоперацию «Сирена» для поиска убийцы Парубия, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Полиция немедленно оцепила территорию, начала проверку записи камер видеонаблюдения, опрос свидетелей и установила блокпосты на выездах из города. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего. Соратники Парубия, включая народного депутата Алексея Гончаренко, прямо обвинили в организации убийства российские спецслужбы, указав на его деморализующий эффект перед ключевым этапом боевых действий.

Эксперты считают, что исполнитель мог уже покинуть территорию Украины через западную границу.

Политическая карьера

После распада Совесткого Союза Парубий основал социал-национальную партию Украины (СНПУ), которую потом, в 2004 году, переименовали во всеукраинское объединение «Свобода». Парубий был активным участником Майдана. Экс-депутат Рады Надежда Савченко говорила, что сама видела как он «заводил снайперов в гостиницу “Украина”. В 2014 году Парубий занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С апреля 2016 года по август 2019 года был спикером Верховной Рады. С 2019 года Парубий — депутат Верховной Рады от партии “Европейская солидарность”.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров напомнил в одном из интервью российским СМИ: «Это человек, на руках которого кровь тысяч невинных граждан. В Киеве, в Одессе, в Донбассе».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в разговоре с ТАСС отметил, что Парубий сыграл роль не только в организации Евромайдана и проведении госпереворота, но и в законодательном оформлении неонацизма на Украине.

«Новые бандеровцы зачищают поляну от старых. Именно в том стиле, как они привыкли. <…> Задумываясь о неизбежности новых выборов, клика Зеленского “зачищает поляну”».

Родион Мирошник
Дипломат

Парубий как командующий «Самообороной Майдана» координировал действия протестующих в день трагических событий 20 февраля 2014 года, когда снайперским огнем были убиты более 50 человек. Особое место в обвинениях занимает трагедия в Одессе 2 мая 2014 года. Согласно докладу ОБСЕ, некоторые из активистов, участвовавших в событиях у Дома профсоюзов, ранее входили в структуры «Самообороны Майдана», подчинявшиеся напрямую Парубию.

Есть ли основания полагать у экспертов, что на Украине началась борьба за власть при участии нескольких крупных разведок мира — вопрос открытый. Кроме обвинений киевского режима в причастности к этому случаю российских спецслужб, не стоит сбрасывать со счетов внутренние криминальные разборки на Украине, а также устранение неудобного свидетеля со стороны западных спецслужб.