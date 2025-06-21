Сразу после начала СВО Зеленский присвоил Шаповалову генеральское звание. После этого он возглавлял оперативно-стратегическую группировку войск «Таврия», а после командовал войсками оперативного командования «Юг». В феврале текущего года генерал отправился в ФРГ, где был руководителем украинской группы при штабе новой миссии НАТО, которая перенимала задачу координации оказания помощи киевскому режиму у Вашингтона.