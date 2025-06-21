Генерал Геннадий Шаповалов возглавил сухопутные войска ВСУ. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, документ размещен на сайте президента Украины.
«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — сказано в тексте указа.
Предшественник Шаповалова Михаил Драпатый, находившийся на этой должности с ноября прошлого года, по собственному желанию ушел в отставку 1 июня. Соответствующее решение было принято после ракетного удара по учебному подразделению сухопутных войск — 239-му полигону. В результате инцидента погибли 12 украинских военнослужащих, около 60 получили ранения средней степени тяжести.
Драпатый взял на себя ответственность за случившееся. Спустя два дня после отставки он возглавил Зеленский Объединенные силы ВСУ.
Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области Украины. Он окончил несколько военных учебных заведений: Институт танковых войск, Командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны. После он поступил в Военный колледж вооруженных сил США, в котором обучаются украинские офицеры.
С 2019 по 2021 год Шаповалов командовал 59-й мотопехотной бригадой, которая в апреле 2021 года обстреляла поселок Александровское на Донбассе. Один из снарядов разорвался во дворе жилого дома, где играл ребенок, который погиб. Соответственно, знания, полученные у американцев, он активно применял, убивая беззащитное население Донбасса, включая детей.
Сразу после начала СВО Зеленский присвоил Шаповалову генеральское звание. После этого он возглавлял оперативно-стратегическую группировку войск «Таврия», а после командовал войсками оперативного командования «Юг». В феврале текущего года генерал отправился в ФРГ, где был руководителем украинской группы при штабе новой миссии НАТО, которая перенимала задачу координации оказания помощи киевскому режиму у Вашингтона.