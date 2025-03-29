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У жительницы Австралии после удара молнии в голову изменился цвет глаз

Австралийка Карли Электрик рассказала, что после удара молнии мужчины стали проявлять к ней повышенный интерес.

В Австралии 30-летняя жительница Квинсленда Карли Электрик всегда испытывала страсть к молниям, о чем свидетельствовали три татуировки с их изображением. В декабре 2023 года во время сильной грозы она выбежала из дома, чтобы сфотографировать молнию. В какой-то момент разряд электричества ударил её прямо в голову и навсегда изменил жизнь женщины. Историю австралийки рассказал портал What’s The Jam.

Карли вспомнила, что после случившегося смогла вернуться в дом. По её рукам пробегали волны мурашек.

«Я подошла к зеркалу и увидела, что зрачки стали огромными Было ощущение, что меня накачали наркотиками. Я вся покрылась потом, голова кружилась, состояние походило на эйфорию», — отметила она.

Вскоре её тело сковал паралич, и соседка вызвала скорую помощь. К приезду медиков конечности Карли посинели, и она могла лишь поворачивать голову. Девушка призналась, что в тот момент почувствовала приближение смерти.

Полный паралич продолжался девять часов. Постепенно к ней вернулась способность двигаться, а через две недели она почти полностью восстановилась. Однако удар молнии оставил неизгладимый след в жизни австралийки. Её зеленые глаза изменили цвет и стали карими.

«У меня очень чувствительная макушка, куда пришелся удар. Она всегда очень горячая, и мне приходится не трогать ее, когда я причесываюсь», — уточнила женщина.

Кроме того, удар молнии неожиданно повлиял на ее личную жизнь. Мужчины стали проявлять к Карли повышенный интерес. Австралийка уверена, что ее настиг «счастливый удар молнии», поскольку ее жизнь после этого стала гораздо более насыщенной.