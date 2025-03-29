У жительницы Австралии после удара молнии в голову изменился цвет глаз

В Австралии 30-летняя жительница Квинсленда Карли Электрик всегда испытывала страсть к молниям, о чем свидетельствовали три татуировки с их изображением. В декабре 2023 года во время сильной грозы она выбежала из дома, чтобы сфотографировать молнию. В какой-то момент разряд электричества ударил её прямо в голову и навсегда изменил жизнь женщины. Историю австралийки рассказал портал What’s The Jam.