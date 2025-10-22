У Зеленского нет желания решать конфликт, заявил экс-советник Пентагона

«Единственное, что мы можем сделать, и что, думаю, президент Трамп собирался сделать, это сказать Зеленскому заткнуться… и это то, что ему нужно сделать… Президент Трамп заявил, что пора закончить. Нужно добиться лучшего возможного итога. Признать то, что мы не можем требовать, признать то, что, как мы думаем, можно получить. Но со стороны Зеленского нет желания это делать», — сказал Макгрегор в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.