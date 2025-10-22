У Зеленского нет желания решать конфликт, заявил экс-советник Пентагона

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский не желает достигать урегулирования конфликта, который Украина «безнадежно проиграла», заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Единственное, что мы можем сделать, и что, думаю, президент Трамп собирался сделать, это сказать Зеленскому заткнуться… и это то, что ему нужно сделать… Президент Трамп заявил, что пора закончить. Нужно добиться лучшего возможного итога. Признать то, что мы не можем требовать, признать то, что, как мы думаем, можно получить. Но со стороны Зеленского нет желания это делать», — сказал Макгрегор в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Макгрегор заявил, что конфликт и позиция Киева нанесла непоправимый ущерб поколениям украинцев.
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. По информации агентства Блумберг, президент США в ходе встречи с Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта на Украине и напоминая о сильных сторонах РФ.