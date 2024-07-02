Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У зависимых от смартфонов родителей дети отстают в развитии

Согласно новому исследованию, матери, которые часто проводят время в телефоне рядом с детьми, повышают риск развития у ребенка проблем с речью.

Источник: Kelly Sikkema/CC0

Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что матери более чем на четверть реже общаются со своими детьми, если пользуются телефоном. Об этом пишет Daily Mail.

В научной работе участвовали 16 пар матерей с младенцами. В среднем в течение четырех месяцев дети носили маленькие аудиомагнитофоны, а количество времени, проведенное за телефоном, отслеживалось при помощи журнала регистрации в гаджетах. В общей сложности за все время наблюдения родители пользовались смартфонами около 16 тысяч минут.

Анализ данных показал, что использование телефона было связано с уменьшением количества слов на 16%, которые матери говорили своим детям. Оказалось, что более короткие периоды использования телефона — от одной до двух минут — были связаны с еще большим снижением количества слов, произносимых матерями, на 26% по сравнению с тем, когда они использовали телефон более длительное время.

По словам ученых, если ребенок не слышит речь своей мамы, то его когнитивные способности снижаются, появляется задержка развития речи.

Поэтому специалисты советуют обращать внимание на количество времени, проведенное за своим смартфоном, чтобы быстрее реагировать на просьбы малыша и как можно больше с ним общаться.

Ранее в США разработали приложение для борьбы с зависимостью от смартфона.

Анна Морозова