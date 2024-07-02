У зависимых от смартфонов родителей дети отстают в развитии

Анализ данных показал, что использование телефона было связано с уменьшением количества слов на 16%, которые матери говорили своим детям. Оказалось, что более короткие периоды использования телефона — от одной до двух минут — были связаны с еще большим снижением количества слов, произносимых матерями, на 26% по сравнению с тем, когда они использовали телефон более длительное время.