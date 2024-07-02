У зависимых от смартфонов родителей дети отстают в развитии

Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что матери более чем на четверть реже общаются со своими детьми, если пользуются телефоном. Об этом пишет Daily Mail.
В научной работе участвовали 16 пар матерей с младенцами. В среднем в течение четырех месяцев дети носили маленькие аудиомагнитофоны, а количество времени, проведенное за телефоном, отслеживалось при помощи журнала регистрации в гаджетах. В общей сложности за все время наблюдения родители пользовались смартфонами около 16 тысяч минут.
Анализ данных показал, что использование телефона было связано с уменьшением количества слов на 16%, которые матери говорили своим детям. Оказалось, что более короткие периоды использования телефона — от одной до двух минут — были связаны с еще большим снижением количества слов, произносимых матерями, на 26% по сравнению с тем, когда они использовали телефон более длительное время.
Поэтому специалисты советуют обращать внимание на количество времени, проведенное за своим смартфоном, чтобы быстрее реагировать на просьбы малыша и как можно больше с ним общаться.
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Анна Морозова