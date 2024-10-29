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У залива Морекамб вызволили двух овец, застрявших в зыбучих песках

Спасением четвероногих занималась целая поисково-спасательная команда.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Bay Search and Rescue

Поисково-спасательная команда была вызвана на территорию залива Морекамб (Англия), потому что две домашние овцы застряли в зыбучих песках. О том, что животные попали в неловкое положение, сообщил местный охотник.

По прибытии спасательные команды определили, что животные на протяжении нескольких часов тонут в песках, так как почва вокруг стала твердой, как бетон.

Зыбучие пески — пески, перенасыщенные воздухом или влагой восходящих источников, и способные вследствие этого засасывать вглубь попадающие на них предметы.

Известно, что спасатели использовали надувные мостки, чтобы добраться и до овец и вытащить их из песка. К счастью, им удалось это сделать как раз в тот момент, когда прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о приближающемся приливе.

Сообщается, что обе овцы не пострадали и были возвращены обеспокоенному владельцу.

Ранее рассказывали, что орнитологи из Лондонского зоопарка спасли пару сбежавших синегорлых попугаев ара. За шесть дней после побега они улетели на 96 км от места преступления.