У взрослых стали чаще диагностировать аутизм

Расстройство аутистического спектра — это психическое заболевание генетической природы. Оно проявляется по-разному, в том числе в виде жесткого следования распорядку, наличия фиксированных или навязчивых интересов, разнообразных сенсорных реакций, а также трудностей с поддержанием зрительного контакта или пониманием невербальной коммуникации. Причем эти симптомы могут оставаться незамеченными в детском возрасте.
В South China Morning Post рассказали о том, что нужно знать об аутизме у взрослых.
Симптомы аутизма у взрослых
Симптомы проявляются у всех по-разному. Многие черты характерны и для людей без аутизма, например, любовь к рутине или погружение в информационный поток.
Чтобы соответствовать диагностическому определению аутизма, симптомы должны вызывать значительные нарушения.
То есть у одного человека, любящего четкий порядок, может не быть РАС, в то время как другому могут его диагностировать.
Так, человек с аутизмом может есть одну и ту же еду и покупать одни и те же продукты, так как это приносит ему утешение и удовлетворение. А при этом пропущенное одно занятие спортзала вызывает чувство подавленности и неудачи.
Почему у все большего числа взрослых диагностируется аутизм?
За последнее десятилетие все больше взрослых стали интересоваться своим собственным нейроразнообразием. Часто это происходит после того, как их детям был поставлен диагноз, или после просмотра постов в социальных сетях.
Исследование 2024 года показало, что с 2011 по 2022 год число диагнозов РАС среди взрослых в возрасте от 26 до 34 лет выросло на 452%.
Некоторые черты характера могут оставаться незамеченными до зрелого возраста, когда появляются новые социальные требования. Другие люди могут научиться скрывать определенные модели поведения, известные как маскировка.
Как проходит диагностика аутизма
Существуют различные онлайн-инструменты для скрининга, но аутизм — это сложный диагноз, поэтому эксперты рекомендуют обратиться к врачу за направлением к психиатру.
Психиатр может опросить людей, которые были рядом с пациентом в раннем детстве, например, членов семьи и друзей, которые могут подтвердить наличие симптомов в то время.
Некоторые психиатры могут направить к психологу, который проведет стандартный диагностический тест на аутизм или воспользуется собственным клиническим суждением. Сканирования мозга или анализа крови на аутизм не существует.
Постановка диагноза «аутизм» во взрослом возрасте может быть дорогостоящей и занимать много времени. Помимо прочего, существует острая нехватка специалистов, работающих со взрослыми людьми с РАС.
Существует также совпадение симптомов между различными расстройствами, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), которые могут усложнить диагностику аутизма из-за схожих трудностей с невербальными социальными сигналами или исполнительными функциями, такими как концентрация внимания, рабочая память и решение проблем.
Ранее рассказали, что такое сенсорная перегрузка и чем она опасна для человека.