У вымершего кита Perucetus colossus отобрали титул самого тяжелого животного

Если бы перуцет при такой длине действительно весил так много, как решили первоначально, его тело должно было бы обладать настолько высокой плотностью, что киту приходилось бы постоянно находиться на океанском дне. Чтобы добывать пищу и подниматься к поверхности, перуцету приходилось бы непрерывно плыть, преодолевая гравитацию. А новые весовые параметры гораздо более реалистичны — с весом в 60−70 тонн перуцет мог легко подниматься к поверхности воды, чтобы дышать, как это делает большинство китов, считают исследователи.