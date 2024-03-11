У вымершего кита Perucetus colossus отобрали титул самого тяжелого животного

Левиафан доисторических морей?
Научное описание морского животного, получившего название Perucetus colossus (колоссальный перуанский кит), было опубликовано в журнале Nature в 2023 году. Авторы той статьи определили, что перуцет относился к семейству базилозавров, вымерших китообразных, останки которых находят на всех континентах, включая Антарктиду.
Согласно оценкам ученых, длина перуцета составляла 17−20 метров, то есть он был заметно короче синего кита, в длину достигающего 33 метров. Но что касается веса, то по этому параметру перуцет, как посчитали палеонтологи, был либо сравним с синим китом, либо значительно опережал его — вес перуцета составлял в среднем 180 тонн, а мог достигать 340 тонн, что делает его, а не синего кита, самым тяжелым животным в истории.
Ученые рассчитали вес перуцета, отталкиваясь от необычно высокой плотности и тяжести костей его скелета. Однако их американские коллеги, палеонтологи из Калифорнийского университета в Дэвисе и Национального музея естественного истории, статья которых опубликована в журнале PeerJ, усомнились в верности этих расчетов и оценили вес перуцета всего в 60−70 тонн, тем самым оставляя синему киту лавры самого массивного животного в истории.
В чем подвох.
По их мнению, авторы первой статьи, оценивая вес ископаемого кита, сделали несколько ошибок. Во-первых, они напрямую экстраполировали вес скелета на вес всего животного целиком. Однако данные измерений других животных показывают, что два эти параметра — вес скелета и вес всего тела — связаны нелинейно. Кроме того, первооткрыватели перуцета переоценили влияние пахиостоза — утолщения костей — на общую массу тела животного. К примеру, у ламантинов кости скелета тоже утолщены и уплотнены, но их тела довольно легки по отношению к их скелетной массе.
Если бы перуцет при такой длине действительно весил так много, как решили первоначально, его тело должно было бы обладать настолько высокой плотностью, что киту приходилось бы постоянно находиться на океанском дне. Чтобы добывать пищу и подниматься к поверхности, перуцету приходилось бы непрерывно плыть, преодолевая гравитацию. А новые весовые параметры гораздо более реалистичны — с весом в 60−70 тонн перуцет мог легко подниматься к поверхности воды, чтобы дышать, как это делает большинство китов, считают исследователи.