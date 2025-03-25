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«У всех одно лицо»: россиянка ждала двоих детей, но родила тройню мальчиков с идентичной ДНК

Женщина из Ростова родила тройню мальчиков с одинаковой ДНК.

Жительница Ростова-на-Дону родила тройню мальчиков с идентичной ДНК после того, как ожидала появление двойни. Как передает «КП-Ростов‎», изначально у будущей мамы было два эмбриона, однако позднее один из них перестал развиваться, в то время как другой разделился на три зародыша.

«‎Это чудо — три пацана! У всех одно лицо! Мое! Вот только, кто из них кто?» — рассказал папа тройни после того, как увидел новорожденных.

Семейная пара жила в ожидании малышей на протяжении пяти лет, но и представить не могли, что у них случится такое чудо. Во время беременности врачи сообщили супругам, что один из эмбрионов перестал развиваться, что стало неутешительным приговором для них. А потом пара узнала, что у них произошел случай, который происходит раз на двести миллионов — оставшийся эмбрион поделился на три.

В итоге трое мальчиков появились на свет здоровые, с хорошим весом и идентичным набором ДНК, из-за всего все дети максимально похожи друг на друга. Тройня также стала первой в этом году в Ростовской области.