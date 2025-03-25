«У всех одно лицо»: россиянка ждала двоих детей, но родила тройню мальчиков с идентичной ДНК

Семейная пара жила в ожидании малышей на протяжении пяти лет, но и представить не могли, что у них случится такое чудо. Во время беременности врачи сообщили супругам, что один из эмбрионов перестал развиваться, что стало неутешительным приговором для них. А потом пара узнала, что у них произошел случай, который происходит раз на двести миллионов — оставшийся эмбрион поделился на три.