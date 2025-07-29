У Трампа заметили макияж на руках

Ранее в США выразили обеспокоенность состоянием здоровья Трампа. У президента могли появиться синяки на руках из-за слишком частых и крепких рукопожатий во время встреч с политиками. В Белом доме подтвердили, что такие контакты действительно могут быть причиной следов на коже. Трампу даже предложили отказаться от традиционного рукопожатия и заменить его на более щадящие формы приветствия.