У сына Кадырова заметили часы за почти 30 миллионов долларов

27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата Адама, третьего сына чеченского лидера. Об этом она написала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопрос подписчицы, кто женится.