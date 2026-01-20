У судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска прошли обыски

Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
В публикации говорится, что стражи порядка пришли к чиновнику из-за дома инвалидов в Новонекрасовском, строительство которого обошлось в 2 млрд рублей. Работы начались в сентябре 2023 года и проводились в рамках национального проекта. Уже после старта строительства выяснилось, что для дома инвалидов выбрали заболоченный участок, что автоматически увеличило расходы.
«Инженерные работы, за которые отвечала компания “Линком Проект”, выполнены плохо и по поддельным документам», — подчеркивается в материале.
В тексте уточняется, что Бондаренко активно продвигал проект. При этом бывший вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова курировала реализацию проекта.
По данным канала, обыски прошли не только у Бондаренко, но и у его заместителя по фамилии Климачев.
В декабре 2025 года портал 93.RU сообщил, что 80-летнюю пенсионерку из Краснодарского края обязали пять лет выплачивать Бондаренко компенсацию за обидные высказывания в его адрес. Женщина в социальных сетях утверждала, что глава Приморско-Ахтарска «врет как дышит» и призывала устроить «чистку в рядах».