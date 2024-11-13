У Солнца выявили другой химический состав

Исследователи объединили данные солнечных нейтрино, новые данные о солнечном ветре, собранные миссией НАСА Genesis, и содержание воды в метеоритах, возникших во внешней части солнечной системы. Также были использованы измерения плотностей объектов пояса Койпера, таких как Плутон и его спутник Харон, данные о которых были собраны миссией НАСА New Horizons. Эти данные позволили создать более точные модели формирования Солнечной системы.