У смешных глаз, которые наклеили на скульптуры в столице штата Орегон, появился автор

В декабре город Бенд, столица американского штата Орегон, попал в мировые новости. Причина — неизвестный наклеил на множество городских скульптур смешные выпученные глаза, и эта неожиданная выразительность принесла городу популярность в соцсетях.
Автор художественной акции (которую мэрия города, впрочем, сочла вандализмом) до недавнего времени оставался неизвестным, но на днях художник проявил себя. Об этом рассказало The Associated Press.
Автором глазных украшений оказался житель самого Бенда Джефф Кит — основатель некоммерческой организации Guardian Group, которая борется с торговлей людьми. По словам Кита, работа вызывает у него сильные эмоциональные потрясения и стресс, и такие несерьезные художественные акции дают возможность расслабиться — до этого он уже «одевал» скульптуры в гавайские юбки и ожерелья из цветов.
«Это помогает отвлечься от жести на работе», — рассказал Джефф изданию, прибавив, что большинство жертв, с которыми его организация работает, пережили тяжелейшие эмоциональные травмы.
В отличие от предыдущих художественных акций с одеждой, история с глазами вызвала недовольство городских властей — поскольку глаза были прикреплены к памятникам с помощью клейкой ленты, клей кое-где повредил поверхность скульптур (а одну даже пришлось перекрасить). Власти города оценили ущерб в 1500 долларов (147 000 рублей).
Впрочем, многие жители города выступили в защиту забавных глаз и написали в соцсетях, что их вовсе не стоило убирать: с ними город выглядел куда живее и забавнее. Проблему даже обсудили на вечерних телешоу.
По словам Джеффа, он не ожидал, что его шалость вызовет столь масштабный резонанс. Мужчина уже сообщил о себе городским властям и добровольно предложил возместить стоимость ущерба.
Пресс-секретарь городской мэрии Рене Митчелл заявила, что мэрия сожалеет о том, что ее пост, осуждающий акцию, поняли превратно. По словам Рене, чиновники вовсе не против смешных арт-акций, но призывают помнить о том, что портить городское имущество — плохая идея, и что клей лучше не использовать.
Джефф живет в Бенде уже 20 лет и, по его словам, надеется, что его шалости оживляют город и вносят немного разнообразия в повседневную жизнь его жителей. «Я просто хотел, чтобы люди посмеялись,» — говорит он: «когда я проезжал мимо скульптур и видел, как целые семьи хохотали из-за этих глаз, мне и самому становилось тепло на душе».
Ранее рассказывали, как у британской художницы украли скульптуру высотой полтора метра.