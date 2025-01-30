У смешных глаз, которые наклеили на скульптуры в столице штата Орегон, появился автор

Джефф живет в Бенде уже 20 лет и, по его словам, надеется, что его шалости оживляют город и вносят немного разнообразия в повседневную жизнь его жителей. «Я просто хотел, чтобы люди посмеялись,» — говорит он: «когда я проезжал мимо скульптур и видел, как целые семьи хохотали из-за этих глаз, мне и самому становилось тепло на душе».