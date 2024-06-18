У шмелей обнаружили логическое мышление

У шмелей есть способность к логическому мышлению. Это выяснили психологи Университета Стерлинга в Великобритании, сообщает Biology Letters.
В ходе эксперимента шмели должны были решать задачи, похожие на те, что ранее ставили перед приматами: им показывали несколько чашек, под одну из которых прятали награду. Видя все перемещения, приматы могли сделать логический вывод о том, где она находится.
В новом эксперименте на предварительном этапе в поле зрение шмелей, находившихся в прозрачной трубочке, помещали две бумажные полоски. Одну из них просовывали в отверстие, чтобы насекомое могло ее коснуться. Некоторые полоски промокнули раствором с сахарозой. Так, в шести испытаниях насекомым показывали листочек с наградой, в двух — без нее.
В следующем тестировании эксперты вводили две бумажки, на которых была обычная вода. Аналогично провели эксперименты с тремя и четырьмя полосками.
В ходе исследования 30 шмелей пытались найти бумажки, покрытые сахаром. Расположение и цвет полосок варьировались. Анализ показал, что шмели находили сахар гораздо чаще, чем если бы все происходило случайным образом (считалось, что насекомое сделало выбор, когда касалось усиками или хоботком одной из полосок).
По словам ученых, это доказывает способность испытуемых к логическому мышлению.
Ранее эксперты рассказали, что гнезда шмелей нагреваются до экстремально высоких значений.
Айгуль Сабитова