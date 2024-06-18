У шмелей обнаружили логическое мышление

В новом эксперименте на предварительном этапе в поле зрение шмелей, находившихся в прозрачной трубочке, помещали две бумажные полоски. Одну из них просовывали в отверстие, чтобы насекомое могло ее коснуться. Некоторые полоски промокнули раствором с сахарозой. Так, в шести испытаниях насекомым показывали листочек с наградой, в двух — без нее.