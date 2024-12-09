У шимпанзе обнаружили уникальные человеческие черты

Анализ действий показал, что у шимпанзе наблюдаются связи между последовательными действиями, напоминающие структуру человеческого поведения. Половина взрослых шимпанзе демонстрировала способность связывать действия, разделенные во времени, что указывает на их умение планировать и корректировать свои действия в процессе. Например, шимпанзе могли останавливаться для перенастройки инструментов или подносить сразу несколько орехов, чтобы затем обработать их в одной последовательности.