У Сатурна нашли 128 новых спутников

Однако теперь ученые обнаружили и подтвердили с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи существование сразу 128 лун у Сатурна. Все они диаметром всего несколько километров, а их форма напоминает картофелину. Луны сгруппированы, что позволяет предположить, что многие из них являются остатками гораздо более крупных объектов, которые разбились в течение последних 100 млн лет.