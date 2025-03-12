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У Сатурна нашли 128 новых спутников

Астрономы официально подтвердили у Сатурна наличие 128 новых спутников. Общее их число достигло 274, что в два раза больше, чем у всех других планет Солнечной системы вместе взятых. Циркуляры с данными о спутниках опубликованы на сайте Международного астрономического союза.

Источник: Российская газета

Долгое время планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе считался Юпитер. У него насчитывалось 95 спутников.

Однако теперь ученые обнаружили и подтвердили с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи существование сразу 128 лун у Сатурна. Все они диаметром всего несколько километров, а их форма напоминает картофелину. Луны сгруппированы, что позволяет предположить, что многие из них являются остатками гораздо более крупных объектов, которые разбились в течение последних 100 млн лет.

Спутники официально признаны Международным астрономическим союзом на этой неделе. Пока что каждый объект получил формальное обозначение из букв и цифр, но в будущем астрономы дадут им имена галльских, норвежских и канадских инуитских богов.

Теперь у Сатурна подтверждено 274 спутника. Это в два раза больше, чем у всех остальных планет в Солнечной системе вместе взятых.