У Сатурна нашли 128 новых спутников

Долгое время планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе считался Юпитер. У него насчитывалось 95 спутников.
Однако теперь ученые обнаружили и подтвердили с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи существование сразу 128 лун у Сатурна. Все они диаметром всего несколько километров, а их форма напоминает картофелину. Луны сгруппированы, что позволяет предположить, что многие из них являются остатками гораздо более крупных объектов, которые разбились в течение последних 100 млн лет.
Спутники официально признаны Международным астрономическим союзом на этой неделе. Пока что каждый объект получил формальное обозначение из букв и цифр, но в будущем астрономы дадут им имена галльских, норвежских и канадских инуитских богов.
Теперь у Сатурна подтверждено 274 спутника. Это в два раза больше, чем у всех остальных планет в Солнечной системе вместе взятых.