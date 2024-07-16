У РЖД появился лист ожидания для покупки билетов

РЖД придумали новую услугу — лист ожидания для покупки билетов. Что это за новшество, рассказали эксперты «Роскачества».
Они объяснили, что с помощью листа ожидания можно купить билет на поезд, места на который на данный момент уже распроданы, но могут появиться позднее. Например, если в поезд добавят вагоны или кто-то передумает ехать.
Чтобы попасть в лист ожидания, нужно создать заявку на бронирование свободных мест. Когда билеты появятся, пассажир получает уведомление по электронной почте и СМС. На покупку дается два часа. Если человек не выкупит билет, бронирование аннулируется.
Заявку в лист ожидания можно подать на билеты в вагонах нужного класса (плацкартный, купе, СВ. Это возможно даже в том случае, если в поезде есть места других категорий, которые пассажира могут не устроить (например, из-за цены).
В одной заявке можно указать до четырех мест. Оформление билета для ребенка без места в листе ожидания пока не поддерживается.
«Данный билет при необходимости можно оформить отдельно в билетной кассе после покупки на сайте основных мест по заявке», — объяснили специалисты.
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Айгуль Сабитова