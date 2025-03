У российских блогеров пытаются украсть YouTube-каналы. Как работает схема

РБК Life публикует скриншоты одного из таких писем. В нем блогера уведомляют о ролике под названием «Все о новом обновлении монетизации | Изменения в марте». Все надписи сделаны на английском языке. Письмо отправлено официальным видеохостингом от канала New Notification For You, то есть буквально «новое уведомление для вас».