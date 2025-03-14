У российских блогеров пытаются украсть YouTube-каналы. Как работает схема

Другой юзер рассказал, что получил личное видео от «Канала для создателей», в котором ему предлагалось согласиться с новой политикой монетизации, но для этого нужно было перейти на поддельный сайт DocuSign. В обоих случаях письмо пришло с адреса no-reply@youtube.com, то есть с официального сайта видеохостинга. Это позволяет обойти ограничения на спам, которые действуют во многих почтовых сервисах.