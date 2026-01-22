У россиян стали блокировать карты при оплате туров

«В зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета», — говорится в сообщении. Под пристальное внимание служб финансового мониторинга могут попасть и туристы, которые перечисляют на банковскую карту частного турагента сравнительно крупные суммы, а также клиенты, переводящие средства между собственными счетами незадолго до оплаты тура. Это касается и пенсионеров, операции которых банки анализируют с повышенным вниманием в рамках процедур риск-контроля.