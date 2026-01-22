У россиян стали блокировать карты при оплате туров

В России у туристов и турагентов начали блокировать банковские карты и счета после ужесточения контроля за переводами между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета», — говорится в сообщении. Под пристальное внимание служб финансового мониторинга могут попасть и туристы, которые перечисляют на банковскую карту частного турагента сравнительно крупные суммы, а также клиенты, переводящие средства между собственными счетами незадолго до оплаты тура. Это касается и пенсионеров, операции которых банки анализируют с повышенным вниманием в рамках процедур риск-контроля.
В ассоциации сообщили, что, по оценкам туристических агентств, обострение этой проблемы началось еще в 2025 году, когда банки стали регулярно приостанавливать проведение платежей даже на относительно небольшие суммы. Сейчас, по данным организации, фактически все крупнейшие кредитные учреждения выступают инициаторами таких блокировок. Размер замороженных переводов существенно различается и может составлять от 20−50 тысяч до 300 тысяч рублей и выше.
В АТОР напомнили, что с 1 января начал действовать приказ Банка России, устанавливающий критерии операций по переводу денежных средств без добровольного согласия клиента. Основная цель новых правил — ограничить цепочки переводов между физическими лицами, которые могут использоваться в мошеннических схемах.
Туристам, столкнувшимся с блокировкой перевода за тур, порекомендовали позвонить в службу безопасности своего банка по номеру с официального сайта или из смс и объяснить, что перевод — оплата туристической услуги. Также банку надо предоставить соответствующие документы: подтверждение бронирования, договор. Их можно запросить у турагента или туроператора.