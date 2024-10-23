У россиян пропал доступ к обновлению драйверов для карт Nvidia

Пользователи из России не могут скачать обновления драйверов видеокарт американской компании Nvidia. При переходе на страницу загрузки появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast WAF. Возможности скачать обновления через приложение также нет, убедился Ъ.