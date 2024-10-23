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У россиян пропал доступ к обновлению драйверов для карт Nvidia

Пользователи из России не могут скачать обновления драйверов видеокарт американской компании Nvidia. При переходе на страницу загрузки появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast WAF. Возможности скачать обновления через приложение также нет, убедился Ъ.

Источник: Reuters

Официально Nvidia не сообщала о закрытии для россиян доступа к обновлениям. При использовании VPN возможность скачать обновления для драйверов появляется.

Nvidia — один из двух основных производителей видеокарт в мире (второй — AMD). Одна из крупнейших по рыночной капитализации компаний в мире. После недавних торгов капитализации корпорации выросла до $3,39 трлн и вплотную приблизилась к капитализации Apple ($3,5 трлн).

Летом 2022 года власти США проинформировали Nvidia о введении новых экспортных лицензий на поставку продукции компании в Китай и Россию. Компании запретили поставлять чипы в эти страны.

С 12 сентября вступил в силу пакет санкций США, ограничивающий деятельность зарубежных разработчиков программного обеспечения в России. Иностранные компании больше не смогут оказывать консалтинговые услуги и обеспечивать техподдержку.