У россиян пропал доступ к обновлению драйверов для карт Nvidia

Официально Nvidia не сообщала о закрытии для россиян доступа к обновлениям. При использовании VPN возможность скачать обновления для драйверов появляется.
Nvidia — один из двух основных производителей видеокарт в мире (второй — AMD). Одна из крупнейших по рыночной капитализации компаний в мире. После недавних торгов капитализации корпорации выросла до $3,39 трлн и вплотную приблизилась к капитализации Apple ($3,5 трлн).
Летом 2022 года власти США проинформировали Nvidia о введении новых экспортных лицензий на поставку продукции компании в Китай и Россию. Компании запретили поставлять чипы в эти страны.
С 12 сентября вступил в силу пакет санкций США, ограничивающий деятельность зарубежных разработчиков программного обеспечения в России. Иностранные компании больше не смогут оказывать консалтинговые услуги и обеспечивать техподдержку.