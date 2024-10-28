У россиян обнаружили ген осенней хандры

У каждого десятого россиянина обнаружили мутацию, которая отвечает за осенний сплин — об этом сообщили ученые медико-генетического центра Genotek. Неудивительно, что большинство из нас терпеть не может осень — все дело в биологии.
Сколько россиян подвержены сезонному аффективному расстройству
Эксперты проанализировали более 40 тысяч геномов россиян разных этнических групп и выяснили, что примерно у каждого десятого жителя нашей страны присутствует мутация в гене ZBTB20. Она в 1,5 раза повышает риск развития сезонного аффективного расстройства (САР).
У русских людей частота носительства этого гена достигает 9,9%. Если говорить о представителях неславянских этносов, мутацию находили чаще всего у горских евреев (14,2%) и дагестанских народов (10,3%).
А вот у якутов и корейцев с этим геномом оказалось все в порядке.
Александр Ракитько, директор по науке медико-генетического центра Genotek, отмечает, что белок ZBTB20 контролирует работу генов, «включая» и «отключая» их, когда в том возникает нужда. Он отвечает за гены, связанные с настройкой биологических часов — от этого зависит, в каком расположении духа мы находимся, энергичны ли или вечно хотим спать.
«Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи», — уточняет эксперт.
По разным данным, сезонной депрессией в России и странах, которые располагаются на тех же широтах, страдают около 5−10% населения. Наследуется САР в 29% случаев.
Как проявляется сезонная хандра
САР считается формой депрессии, от которой люди страдают осенью и зимой. Распознать это состояние довольно просто:
- ничего не хочется,
- нет сил и аппетита,
- постоянно клонит в сон,
- повышается раздражительность.
Это объясняется в первую очередь сокращением количества солнечных дней, светового дня и похолоданием. Все эти процессы влияют на биологические ритмы человека, уровень серотонина и мелатонина, вырабатываемых в организме.
«У людей, у которых есть мутация в гене ZBTB20, САР возникает чаще. Им может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня», — говорит Ракитько.
Как избежать депрессии
1. Проводите больше времени на свежем воздухе
Чтобы не доводить себя до депрессии, нужно проводить больше времени на свежем воздухе — особенно в светлое время суток, поддерживать режим регулярных физнагрузок, чтобы заряжаться энергией.
2. Наладьте режим сна
Следите за тем, во сколько вы засыпаете и во сколько просыпаетесь, чтобы контролировать циркадные ритмы. Если просыпаться бодрым совсем не выходит, пробуйте будильники с эффектом рассвета и, конечно, кофе. Помещение в доме нужно ярко освещать, создавать атмосферу уюта — это поможет не засыпать в неурочный час.