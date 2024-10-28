У россиян обнаружили ген осенней хандры

Следите за тем, во сколько вы засыпаете и во сколько просыпаетесь, чтобы контролировать циркадные ритмы. Если просыпаться бодрым совсем не выходит, пробуйте будильники с эффектом рассвета и, конечно, кофе. Помещение в доме нужно ярко освещать, создавать атмосферу уюта — это поможет не засыпать в неурочный час.