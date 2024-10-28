У россиян наблюдается дефицит йода: чем это опасно и как его восполнить

— Продукт можно рассматривать только в качестве профилактики болезней, связанных с недостатком йода. Потому что она нацелена закрыть суточную норму поступления микроэлемента. А если у человека уже начался гипотиреоз или есть другие недуги, связанные с дефицитом микроэлемента, то помочь сможет только целенаправленная терапия, — заверил Кондрахин.