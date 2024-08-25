У растений тоже есть подростковый возраст

Конечно, молодые побеги не устраивают скандалы и не сбегают из дома в дурную компанию, но отдельный этап биологического возраста между юным побегом и взрослым растением у них тоже можно выделить.
Биологи называют этот период вегетативно-репродуктивным переходом, и занимает он всего несколько дней. В этот период растения замедляют рост листьев и активнее растят репродуктивные органы. Команда ученых подробнее изучила то, как он протекает у разных растений — о получившемся исследовании рассказал сайт Popular Science.
Дафна Эзер, одна из авторов исследования, говорит, что «в каком-то смысле процессы взросления людей и растений похожи: каждая особь переживает их по-своему». В своей работе биологи обнаружили генетические маркеры, которые запускают процесс взросления растения и контролируют, когда он начнется.
У работы есть практическая ценность: если сделать так, чтобы график роста всех растений на участке был максимально одинаковым, результаты будут более контролируемыми, а урожай — предсказуемым.
Возможность прогнозировать рост растений поможет фермерам оптимизировать работу и вовремя подкармливать растения (ведь репродуктивные органы, то есть цветы, в итоге превращаются в плоды, которые мы и едим). Потребители получат более качественный продукт, а еще это поможет и животноводству, ведь некоторые культуры выращивают для кормления скота.
Подопытным растением стала Резуховидка Таля — небольшое растение из семейства капустных, которое за счет короткого жизненного цикла часто становится предметом самых разнообразных исследований.
Ученые взяли семена после нескольких случаев перекрестного скрещивания, чтобы они были максимально идентичными, и постарались выделить фактор, который влияет на время, когда растение переходит в тот самый «подростковый период».
Даже одинаковые семена, выращиваемые в идентичных лабораторных условиях, показали совершенно разные результаты с разницей в несколько дней — растения росли в одинаковом темпе, но «половое созревание» у них начиналось в разном возрасте.
Ученые дождались, пока переход произойдет у половины подопытных растений, и изучили их генетическую активность — подробно рассмотрели цепочки РНК, чтобы выявить различия и участки, изменения в которых коррелировали бы с моментом трансформации растений.
Кроме сложных научных маркеров есть и простой визуальный: растение «убивает» часть своих листьев в момент, когда начинает развивать репродуктивную систему, поскольку перенаправляет питательные вещества к ней.
Как выяснилось, процесс изменения питания в организме растений начинается раньше, чем его можно заметить визуально — биологи рекомендуют фермерам обратить внимание и на эту информацию, чтобы выращивать растения максимально эффективно.
Кстати, недавно в коротком видеоролике рассказывали, как вообще открыли ДНК и научились ей пользоваться.