У растений тоже есть подростковый возраст

Возможность прогнозировать рост растений поможет фермерам оптимизировать работу и вовремя подкармливать растения (ведь репродуктивные органы, то есть цветы, в итоге превращаются в плоды, которые мы и едим). Потребители получат более качественный продукт, а еще это поможет и животноводству, ведь некоторые культуры выращивают для кормления скота.