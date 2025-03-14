У прожившей 117 лет женщины обнаружили «гены долголетия»

Ранее профессор Ричард Фарагер из Университета Брайтона заявил, что некоторые люди смогли прожить очень долго из-за того, что отличаются на генетическом уровне. По его мнению, долгожители практически всю жизнь остаются здоровыми. Еще одна причина долгой жизни — удача, дополнил ученый. С последним пунктом согласился бы и 112-летний Джон Тиннисвуд, признанный старейшим мужчиной в мире. Он тоже называл удачу секретом своего долголетия.