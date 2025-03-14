У прожившей 117 лет женщины обнаружили «гены долголетия»

Уроженка США Мария Браньяс Морера, которая прожила 117 лет и умерла в августе прошлого года, обладала уникальными генами, выяснили ученые из Барселонского университета под руководством Манеля Эстеллера. Исследование показало, что ее клетки функционировали так, будто она была на 17 лет моложе, сообщает The Guardian.
Мария Браньяс до конца жизни сохраняла ясность ума и практически не страдала от серьезных возрастных заболеваний — в конце жизни она испытывала лишь боли в суставах и потерю слуха. Она объясняла свое долголетие «удачей и хорошей генетикой».
Генетики взялись изучать микробиом и генетику женщины еще при ее жизни. Они обнаружили, что ее микробиота (состав бактерий в кишечнике) соответствовала микробиоте младенца.
По словам исследователей, Мария Браньяс вела здоровый образ жизни. Она придерживалась средиземноморской диеты, ежедневно ела по три йогурта, не употребляла алкоголь, не курила, любила гулять и всю жизнь прожила в окружении любящей семьи. Все это, по мнению ученых, помогло ей поддерживать организм в хорошем состоянии.
Исследование Эстеллера стало одним из самых полных в изучении супердолгожителей — людей, доживших до 110 лет и больше. Результаты работы поставили под сомнение представление о неизбежной взаимосвязи старения и болезней. Ученые подчеркнули, что на самом деле эти процессы могут идти раздельно.
Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско. В 1915 году ее семья вернулась в Испанию, где она впоследствии пережила две мировые войны, «испанку» и COVID-19. В 2020 году она заразилась коронавирусом, но болезнь прошла бессимптомно. В январе 2023 года Браньяс стала старейшим человеком на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.
Когда ее просили поделиться секретом своего долголетия, она отвечала: «Порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей, связь с природой, позитивное мышление и отказ от токсичных людей». Браньяс умерла 19 августа 2024 года в доме престарелых в каталонском городе Олот.
Ранее профессор Ричард Фарагер из Университета Брайтона заявил, что некоторые люди смогли прожить очень долго из-за того, что отличаются на генетическом уровне. По его мнению, долгожители практически всю жизнь остаются здоровыми. Еще одна причина долгой жизни — удача, дополнил ученый. С последним пунктом согласился бы и 112-летний Джон Тиннисвуд, признанный старейшим мужчиной в мире. Он тоже называл удачу секретом своего долголетия.
«Если вы слишком много выпиваете, или едите, или ходите пешком — в общем, если вы делаете что-то чрезмерно много, то в конечном счете будете от этого страдать», — говорил британец.
Прожившие вместе 70 лет супруги из Великобритании Рон и Нэнси Эшпул назвали секретами счастливого брака терпение, физические упражнения и «пару бокалов вина». Они поженились в 1955 году. У пары трое детей. На свою 70-ю годовщину свадьбы они получили поздравление от короля.
А 100-летняя Долорес Швабе из Милуоки (США) посоветовала просто «жить нормальной жизнью». Долгожительница уточнила, что не стоит слишком усердствовать, «стараясь быть счастливыми». «Просто делайте все, что в ваших силах, чтобы помогать другим людям», — добавила Долорес Швабе.