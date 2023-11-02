19:53 (мск), источник: © РИА Новости

У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Трое львят родились в крымском сафари-парке «Тайган» у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков.

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«Львица родила трех шикарных детенышей. Она сама их растит», — сказал Зубков.

По его словам, потомство появилось у пары львов, привезенных ранее из зоопарка Мариуполя.

В Крым, в лучшие условия содержания, начиная с прошлого года перевезли животных из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки — всего более 100 особей животных и птиц.

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