У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня

«Львица родила трех шикарных детенышей. Она сама их растит», — сказал Зубков.

По его словам, потомство появилось у пары львов, привезенных ранее из зоопарка Мариуполя.

В Крым, в лучшие условия содержания, начиная с прошлого года перевезли животных из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки — всего более 100 особей животных и птиц.