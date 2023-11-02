У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Трое львят родились в крымском сафари-парке «Тайган» у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Трое львят родились в крымском сафари-парке «Тайган» у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков.
«Львица родила трех шикарных детенышей. Она сама их растит», — сказал Зубков.
По его словам, потомство появилось у пары львов, привезенных ранее из зоопарка Мариуполя.
В Крым, в лучшие условия содержания, начиная с прошлого года перевезли животных из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки — всего более 100 особей животных и птиц.