У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж

В пресс-службе аэропорта рассказали, что группа граждан США прибыла во Внуково 26 сентября, по прилете трое пассажиров не получили свои вещи. В сообщении говорится, что, «по предварительной информации, полученной сотрудниками аэропорта, багаж двух пассажиров не был загружен в аэропорту отправления в Лос-Анджелесе (LAX), а чемоданы третьего были утеряны в транзитном Стамбуле».