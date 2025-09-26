У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж

ТАСС сообщил, что багаж пропал во Внуково у американского певца Джейсона Деруло (Jason Derulo).
В пресс-службе аэропорта рассказали, что группа граждан США прибыла во Внуково 26 сентября, по прилете трое пассажиров не получили свои вещи. В сообщении говорится, что, «по предварительной информации, полученной сотрудниками аэропорта, багаж двух пассажиров не был загружен в аэропорту отправления в Лос-Анджелесе (LAX), а чемоданы третьего были утеряны в транзитном Стамбуле».
Во Внуково подчеркнули, что сотрудники начали принимать меры, чтобы обеспечить доставку утерянных вещей, одно место багажа уже вернули.
У Джейсона Деруло в Москве запланирован концерт.
Деруло — американский певец, автор песен, актер. Он исполнил такие треки, как Wiggle (ft. Snoop Dogg), Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty (ft.2 Chainz), Swalla (ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) и другие.
Деруло сотрудничал с музыкантами BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan, Michael Bublé и другими.