Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж

У троих американцев, прибывших во Внуково из Лос-Анджелеса, пропал багаж, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Внуково.

Источник: AP 2024

ТАСС сообщил, что багаж пропал во Внуково у американского певца Джейсона Деруло (Jason Derulo).

В пресс-службе аэропорта рассказали, что группа граждан США прибыла во Внуково 26 сентября, по прилете трое пассажиров не получили свои вещи. В сообщении говорится, что, «по предварительной информации, полученной сотрудниками аэропорта, багаж двух пассажиров не был загружен в аэропорту отправления в Лос-Анджелесе (LAX), а чемоданы третьего были утеряны в транзитном Стамбуле».

Во Внуково подчеркнули, что сотрудники начали принимать меры, чтобы обеспечить доставку утерянных вещей, одно место багажа уже вернули.

У Джейсона Деруло в Москве запланирован концерт.

Деруло — американский певец, автор песен, актер. Он исполнил такие треки, как Wiggle (ft. Snoop Dogg), Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty (ft.2 Chainz), Swalla (ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) и другие.

Деруло сотрудничал с музыкантами BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan, Michael Bublé и другими.