У президента УрФУ Виктора Кокшарова проходят обыски — что известно

В чем подозревают сотрудников УрФУ
Как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, поводом для обысков стала проверка, которую провели летом по инициативе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Сотрудников университета подозревают в махинациях с федеральной недвижимостью, относящейся к имущественному комплексу УрФУ. Также проверяется информация о выводе денег под видом выплаты зарплат.
Что происходит сейчас
Как отмечают очевидцы, в здании вуза на Мира, 19 работают люди в масках. Известно, что никто из сотрудников УрФУ пока не задержан. По предварительной информации, правоохранители проверяют и изымают документы, уточняет E1.RU. Известно, что они ищут финансовые и экономические нарушения в деятельности руководителей вуза.
Что известно о Викторе Кокшарове
Кокшаров родился 1 августа 1964 г. в Каменске-Уральском Свердловской области. Женат, воспитывает дочь. Работал в администрации губернатора Свердловской области. Там он занимал руководящие должности в Информационно-аналитическом управлении и департаменте международных и внешнеэкономических связей. Позднее его реорганизовали в Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. До мая 2004 г. Кокшаров был начальником управления этого министерства. В мае 2004 г. его назначили на должность министра международных и внешнеэкономических связей региона. В 2007—2009 гг. был председателем правительства Свердловской области.
С 2010 по 2025 год занимал пост ректора УрФУ. Весной 2025 года ему продлили полномочия до июня 2025 года в должности временно исполняющего обязанности ректора. Руководить вузом стал Илья Обабков.
По данным осведомленных источников, Кокшаров сам попросил об отставке и согласился «побыть врио», пока ему не найдут замену. После этого Кокшаров стал президентом УрФУ.