У президента УрФУ Виктора Кокшарова проходят обыски — что известно

Кокшаров родился 1 августа 1964 г. в Каменске-Уральском Свердловской области. Женат, воспитывает дочь. Работал в администрации губернатора Свердловской области. Там он занимал руководящие должности в Информационно-аналитическом управлении и департаменте международных и внешнеэкономических связей. Позднее его реорганизовали в Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. До мая 2004 г. Кокшаров был начальником управления этого министерства. В мае 2004 г. его назначили на должность министра международных и внешнеэкономических связей региона. В 2007—2009 гг. был председателем правительства Свердловской области.