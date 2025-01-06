У православных христиан наступил Рождественский сочельник

Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.