У православных христиан наступил Рождественский сочельник

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — вареные зерна риса или пшеницы. Вкушать сочиво полагается в канун праздника только после литургии. У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды — символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.
В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельское повествование о поклонении волхвов с Востока Христу. Мудрецы принесли с собой в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан — как Богу и смирна — как Человеку на погребение.
Богослужение в сочельник особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.
Что касается Рождественского поста, который заканчивается 6 января, то Типикон предписывает держать его до конца вечерни. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день.
Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.