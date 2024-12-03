У повара со звездой Мишлен украли грузовик пирогов

Пострадавший — Томми Бэнкс, повар со звездой Мишлен. Томми владеет двумя ресторанами и пабом на севере британского Йоркшира, а до недавнего времени обладал еще и грузовиком с морозильником в кузове, где хранились 2500 пирогов. Теперь грузовик с пирогами угнали, и повар просит помочь ему их вернуть.
Историей преступления поделилась газета Гардиан. Томми подготовил грузовик, чтобы продавать пироги на местной рождественской ярмарке, которая открылась в городе с понедельника. В своем посте в соцсетях он предположил, что угонщики не подозревали, что находится внутри автомобиля.
Каждый пирог упакован в авторскую коробку с подписью повара, так что продать их будет непросто, уверен Томми. Он уже обратился в полицию, но вместе с тем призывает всех горожан обратить внимание, если им предложат купить его пирог с рук, и сообщить об этом стражам правопорядка.
Обратился повар и к самим ворам: «Я понимаю, вы преступники, но сейчас канун Рождества, поэтому я призываю вас поступить благородно: отдайте пироги бездомным. Так мы вместе накормим пару тысяч людей, которым действительно нужна помощь».
По словам повара, начинки у пирогов разные: есть с мясом и элем, есть с индейкой и брусникой, есть с тыквой. Томми собирался продавать их целую неделю, но теперь уже смирился с пропажей и беспокоится лишь о том, чтобы кто-то успел их съесть до того, как выпечка испортится.
Как знать, возможно, вскоре выяснится, что в Великобритании орудует шайка серийных похитителей еды: ранее писали о том, что в Лондоне неизвестные украли 22 тонны сыра.