У повара со звездой Мишлен украли грузовик пирогов

По словам повара, начинки у пирогов разные: есть с мясом и элем, есть с индейкой и брусникой, есть с тыквой. Томми собирался продавать их целую неделю, но теперь уже смирился с пропажей и беспокоится лишь о том, чтобы кто-то успел их съесть до того, как выпечка испортится.