Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У повара со звездой Мишлен украли грузовик пирогов

Мошенники похитили выпечку на сумму 25 тысяч фунтов.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Tommy Banks

Пострадавший — Томми Бэнкс, повар со звездой Мишлен. Томми владеет двумя ресторанами и пабом на севере британского Йоркшира, а до недавнего времени обладал еще и грузовиком с морозильником в кузове, где хранились 2500 пирогов. Теперь грузовик с пирогами угнали, и повар просит помочь ему их вернуть.

Историей преступления поделилась газета Гардиан. Томми подготовил грузовик, чтобы продавать пироги на местной рождественской ярмарке, которая открылась в городе с понедельника. В своем посте в соцсетях он предположил, что угонщики не подозревали, что находится внутри автомобиля.

Каждый пирог упакован в авторскую коробку с подписью повара, так что продать их будет непросто, уверен Томми. Он уже обратился в полицию, но вместе с тем призывает всех горожан обратить внимание, если им предложат купить его пирог с рук, и сообщить об этом стражам правопорядка.

Обратился повар и к самим ворам: «Я понимаю, вы преступники, но сейчас канун Рождества, поэтому я призываю вас поступить благородно: отдайте пироги бездомным. Так мы вместе накормим пару тысяч людей, которым действительно нужна помощь».

По словам повара, начинки у пирогов разные: есть с мясом и элем, есть с индейкой и брусникой, есть с тыквой. Томми собирался продавать их целую неделю, но теперь уже смирился с пропажей и беспокоится лишь о том, чтобы кто-то успел их съесть до того, как выпечка испортится.

Как знать, возможно, вскоре выяснится, что в Великобритании орудует шайка серийных похитителей еды: ранее писали о том, что в Лондоне неизвестные украли 22 тонны сыра.