У подростков обнаружили повышенную склонность к зависимости от игр

Они изучили данные 6 143 подростков в возрасте 10−15 лет, которые играли в видеоигры в течение четырех лет. Участникам дали задание — им нужно было нажать на кнопку для получения награды в пять долларов. В это время им проводили сканирование мозга с помощью фМРТ. Затем в течение трех лет подростки регулярно заполняли анкеты с вопросами о зависимости от видеоигр.