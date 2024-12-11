У подростков обнаружили повышенную склонность к зависимости от игр

Они изучили данные 6 143 подростков в возрасте 10−15 лет, которые играли в видеоигры в течение четырех лет. Участникам дали задание — им нужно было нажать на кнопку для получения награды в пять долларов. В это время им проводили сканирование мозга с помощью фМРТ. Затем в течение трех лет подростки регулярно заполняли анкеты с вопросами о зависимости от видеоигр.
Оказалось, что у детей, которые играли чаще других, наблюдалась сниженная активность в области мозга, что отвечает за принятие решений и обработку вознаграждений. При этом предыдущие исследования среди взрослых показали, что ослабленный отклик на ожидание награды способствует развитию игровой зависимости. Таким образом, пониженная чувствительность к наградам, в том числе к негеймерским, может способствовать развитию проблемного поведения.
Ведущий автор исследования, доктор Дэниел Лопес отметил, что сами по себе игры не вредны. Однако важно ограничивать время, которое подросток им уделяет.
«Полностью запрещать игры детям не только трудно, но и вредно для их социального и эмоционального развития. Но важно найти баланс между здоровым увлечением и зависимостью», — заключил эксперт.
Ранее в Роскомнадзор поступило обращение общественников с просьбой о запрете в РФ популярной онлайн-игры Roblox. Злоумышленники через эту игровую платформу заводят знакомства с детьми, чтобы снимать деньги с банковских карт родителей для внутренних покупок в игре.